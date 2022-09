Im Prozess um eine Messerstecherei in Sigmaringen fällt das Urteil

Die tödliche Messerstecherei in der Sigmaringer Obdachlosenszene endet vor dem Landgericht Hechingen mit einem Urteil: Gegen den 60 Jahre alten Täter ist am Montag nach drei Verhandlungstagen wegen Totschlags eine Gefängnisstrafe von zehn Jahren verhängt worden. Die Große Strafkammer sah es als erwiesen an, dass der stark alkoholisierte Täter seinen Mitbewohner im Heim an der Von-Ow-Straße mit zwei Messern und mindestens vier Stichen in Kopf und Hals tötete. Ein Stich habe die linke Halsschlagader durchtrennt, ein anderer die rechte Halsvene beschädigt, ein dritter auch so großen Schaden angerichtet, dass die Atemwege betroffen waren.

Mehr als zwei Promille im Blut

Zum Zeitpunkt der Tat an einem Freitagabend im März zeigte das Blut des Angeklagten einen Alkoholgehalt zwischen 2,4 und 2,7 Promille an. Ist der Mann deshalb als vermindert schuldfähig einzustufen? Die Hinterbliebenen des Opfers und das Gericht waren sich in diesem Punkt uneins.

Mutter trägt Foto des Getöteten auf dem Schoß

Die Mutter des Opfers verfolgt den Prozess aus den Zuschauerreihen: Ihr getöteter Sohn ist in Form eines Fotos bei ihr, sie trägt den Bilderrahmen mit seinem Porträt auf ihrem Schoß. Ihr Lebensgefährte, der neben ihr sitzt, ruft gegen Ende des Prozesses immer wieder dazwischen. Der Vater des Opfers kann nicht im Gerichtssaal sein, weil es ihm psychisch schlecht geht.

Angeklagter entschuldigt sich halbherzig

Vom Täter hätte die Familie des Opfers wenigstens eine Entschuldigung erwartet, die ein gewisses Mitgefühl vermittelt, doch auch die letzte Gelegenheit dazu lässt er am Montag verstreichen. Als ihm der Richter vor der Bekanntgabe des Urteils das letzte Wort erteilt, sagt er lediglich: „Ich schließe mich den Worten meines Anwalts an.“ In einem von seinem Anwalt vorgetragenen Geständnis hatte der Mann zwar sein Bedauern ausgedrückt, doch den Hinterbliebenen geht das nicht weit genug.

Täter ist alkoholkrank

Die zweite Sache, die sie umtreibt: Ist der Angeklagte wegen seiner Alkoholsucht vermindert schuldfähig? Der Gutachter spricht von Abhängigkeit, weil der Täter seinen Konsum nicht mehr habe steuern können. Zwischen vier und fünf Flaschen Rotwein soll der Mann im Laufe des Tattages getrunken haben. „Seine Steuerungsfähigkeit war nicht aufgehoben, aber erheblich beeinträchtigt“, sagt der Psychiater Dr. Dr. Alex Gogolkiewicz, zugleich Leiter des Zentrums für Psychiatrie in Zwiefalten.

Teilweise schuldunfähig?

Der Staatsanwalt selbst wirft in seinem Plädoyer diese Frage auf: „Muss jemand, der alkoholabhängig ist, vor Gericht besser behandelt werden?“ Markus Engel antwortet gleich selbst: aus menschlicher Sicht nein, aus juristischer Sicht ja. Laut der Rechtsprechung liege das Strafmaß für Totschlag bei einer verminderten Schuldfähigkeit zwischen zwei Jahren und elf Jahren und drei Monaten. Ohne diese Einschränkung liegt es zwischen fünf und 15 Jahren.

Nebenkläger fordert lebenslange Haft

Der Anwalt des Vaters sagt: Diese Rechtsprechung müsse nicht angewandt werden, wenn der Täter wisse, welche Folgen sein Alkoholkonsum haben könne. Rechtsanwalt Karl Abt spricht von einer „brutalen Gewaltorgie“, die hätte verhindert werden können und fordert eine lebenslange Haftstrafe.

„Wenn der Angeklagte die Musik ausgemacht hätte, wäre nichts passiert.“ Nachdem sich das Opfer mehrfach über die laute Musik beschwert hatte, die der Angeklagte und seine Freundin hörten, stach der Angeklagte mit den Messern zu.

Der Alkohol ist das Übel

„Ohne Alkohol wäre die Tat nicht passiert“,

sagt der Vorsitzende Richter Hannes Breucker, „ein nüchterner Mensch hätte niemals auf eine berechtigte Beschwerde wegen Ruhestörung reagiert.“ Seit der Angeklagte im Jahr 2002 aus Kirgisistan nach Deutschland übersiedelte, rutschte er mehr und mehr ab. Seine zweite Ehe scheiterte, zu seinen drei Kindern hat er kaum noch oder wenig Kontakt, obwohl er derjenige war, der die Kinder aus zweiter Ehe zu Hause versorgte, als seine Frau arbeiten ging.

Seine Versuche, eine Arbeit zu finden, scheiterten auch an der Sprachbarriere. Obwohl der Angeklagte seit rund 20 Jahren in Deutschland lebt, übersetzen Dolmetscher im Gericht simultan.

Die Folgen des langjährigen, übermäßigen Alkoholkonsums: Im Gesicht des Mannes sind kaum Regungen zu erkennen. „In seiner Persönlichkeit ist er verflacht, das ist dem Teufel Alkohol geschuldet“, fasst der Vorsitzende Richter zusammen.

Gericht überbietet die Staatsanwaltschaft

Mit der Gefängnisstrafe von zehn Jahren bleibt die Strafkammer über den acht Jahren und drei Monaten, die die Staatsanwaltschaft gefordert hatte, und über den sieben Jahren der Verteidigung. An die Angehörigen gewandt, sagt der Rechtsanwalt des Angeklagten, Carsten Kühn:

„Man kann einem Kranken nicht seine Krankheit vorwerfen.“

Deshalb müsse das Gericht auch die Elemente werten, die aus Sicht der Angehörigen unangemessen erscheinen.

Die Verteidigung verzichtet auf die Forderung nach einer Unterbringung in einer Entziehungsklinik. Da der Psychiater die Erfolgsaussichten wegen der Sprachbarriere als gering einschätzt, kommt diese Maßnahme für das Gericht sowieso nicht in Betracht.

Die Mutter äußert sich

Was die Mutter des Opfers nicht loslässt. Erst wenige Tage vor der Tat war ihr Sohn in die Obdachlosenunterkunft an der Von-Ow-Straße eingezogen. Um den 28-Jährigen zurück auf den richtigen Weg zu bringen, wollte sie nicht, dass er in ihrer Wohnung unterkommt. „Eine befriedigendes Strafmaß gibt es für mich als Angehörige nicht“, sagt die zierliche Frau und verlässt an der Seite ihres Lebensgefährten langsamen Schrittes den Gerichtssaal.