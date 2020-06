Im Kreisverkehr kollidieren zwei Autos

Beim Kreisverkehr Leopoldstraße/Hohenzollernstraße sind in der Nacht zum Freitag zwei Autos zusammengestoßen. Der Unfallverursacher fuhr gegen 23.15 Uhr, aus der Stadtmitte kommend, in den Kreisel hinein. Dabei übersah er einen im Rondell querenden Audi und stieß mit diesem zusammen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro. Verletzt wurde niemand.