Im Jubiläumsjahr läutet Dirk Gaerte die rotarische Amtsglocke

Der Beginn des neuen rotarischen Jahres im Juli ist zugleich der Start in das Jubiläum „25 Jahre RC Sigmaringen“. Lutz Ringwelski hat seine Präsidentschaft 2018/2019 beendet und das Amt an den ehemaligen Sigmaringer Landrat Dirk Gaerte weitergegeben. Mehr als 80 Clubmitglieder, Partner und Gäste sind zu den Feierlichkeiten anlässlich der Amtsübergabe ins Restaurant Südsee 3 am Zielfinger See gekommen.

Der scheidende Präsident begann seinen Jahresrückblick mit den Worten von Friedrich Nietzsche: „Unsere Pflichten, das sind die Rechte anderer auf uns.“ Ringwelski führte aus, wie der Club im vergangenen rotarischen Jahr seine Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft wahrgenommen hat. Dazu gehören unter anderem die persönliche Begleitung der Patienten des Ostracher MS-Pflegeheims Hofgut Müller, die finanzielle Förderung des Kinderschutzbundes im Kreisverband Sigmaringen, die Unterstützung leistungsstarker Studierender der Hochschule Albstadt-Sigmaringen im Rahmen des Deutschlandstipendiums, ein Beitrag für das Schülerforschungszentrum Bad Saulgau und die Ermöglichung des Baus von drei Brunnen in Togo. Ringwelski dankte allen Mitgliedern für ihr Engagement. Sein Dank richtete sich besonders an das Vorstandsteam, das ihn in allen wichtigen Funktionen tatkräftig unterstützt habe. Dem neuen Präsidenten Dirk Gaerke schenkte er symbolisch nahrhafte Energiespender und überreichte ihm die rotarische Amtsglocke.

Dirk Gaerte revanchierte sich mit Worten des Dankes und einem Buchgeschenk sowie einem Restaurantgutschein für Lutz und Gabriele Ringwelski. Er freue sich auf das gemeinsame Wirken in der Wertegemeinschaft der rotarischen Familie, betonte er. Das Motto für sein Präsidentenjahr, in dem zugleich das 25-jährige Bestehen des Clubs festlich begangen wird, heißt „Gutes Tun – Freundschaft erleben“.

Dies komme insbesondere in drei Feldern zum Ausdruck, wie Dirk Gaerte erläuterte: Das MS-Pflegeheim Hofgut Müller feiert als regionales Langzeitengagement des Clubs ebenfalls sein 25-jähriges Bestehen. Im weltweiten Gesundheitsvorhaben End Polio Now zur Ausrottung der Kinderlähmung wird Rotary International weiterhin vom RC Sigmaringen unterstützt. Schließlich liegt ein Schwerpunkt auf der Förderung des geplanten stationären Hospizes in Sigmaringen. Zu allen drei Projekten wird es Veranstaltungen geben.