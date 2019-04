Ihr Herz schlägt für die Violine

Als sie mit nur vier Jahren ihre Cousine aus Amerika Geige spielen hörte, war für Anna Theresa Sigmund aus Ebersbach sofort klar: Das möchte ich auch lernen. Heute unterrichtet die 25-Jährige an zwei verschiedenen Musikschulen – darunter die Musikschule Sigmaringen – und spielt darüber hinaus als Berufsmusikerin im Sinfonieorchester Vorarlberg in Bregenz.

Nach ihrem Bachelor- und Masterstudium mit dem Hauptfach Violine in Luzern (Schweiz), stand Anna Sigmund vor der Entscheidung, Berufsmusikerin oder Musiklehrerin zu werden. Inzwischen hat sie sich pädagogisch weitergebildet und darf als Instrumentalpädagogin arbeiten. Sie hat sich zur Freude ihrer Mutter Anna-Maria Sigmund dazu entschlossen, die Laufbahn als Musiklehrerin einzuschlagen. Anna Sigmund unterrichtet seit vergangenem November einmal in der Woche in der Sigmaringer Musikschule im Einzelunterricht Violine. Elf Schülern im Alter zwischen sechs und 50 Jahren gibt die 25-Jährige Geigenunterricht und übt die richtige Haltung des Bogens oder den Rhythmus der Lieder bis ins kleinste Detail. An drei Tagen in der Woche unterrichtet sie dann in der Musikschule ihrer Mutter in Ebersbach ihre Schüler in Violine, Bratsche, Flöte und Klavier.

Das Unterrichten an sich gefällt Anna Sigmund gut. „Es macht mir Spaß, immer wieder andere Wege zu finden, meinen Schülern etwas beizubringen“, sagt sie. „Manchmal ist es auch schwierig, wenn man etwas nicht mit Worten erklären kann, aber das ist die besondere Herausforderung am Unterrichten.“ In der Musikschule in Sigmaringen gefalle ihr die gute Mischung des Konzeptes am besten. „Man kann zum einen das machen, was man für richtig empfindet und hat aber zum anderen trotzdem einige Konzert-Termine, an die man sich halten muss“, sagt sie. Für die Kinder sei es aber vor allem wichtig, dass sie selbst entscheiden dürfen, was sie spielen möchten.

Proben im Sinfonieorchester

Neben all den Tätigkeiten darf die Herzblutmusikerin noch nebenher im Sinfonieorchester Vorarlberg spielen. Einmal im Monat ist jeweils für eine Woche Probe in Bregenz. Zum Unterrichten ihrer Schüler husche sie lediglich kurz nach Hause. Zweimal im Monat findet dann zusätzlich ein Konzert statt.

Aber auch neben dem Unterrichten dreht sich in Anna Sigmunds Leben alles um die Musik: Als kleines Kind mit vier Jahren schon spielte sie zu Hause zusammen mit ihrer Mutter musikalische Ensembles. „Ich bin froh, dass meine Mutter mich in der Pubertät immer wieder animiert hat – das war eine schwierige Zeit“, sagt sie. Als sie schließlich im Studium ihren heutigen Freund Matouš Mikolášek kennenlernte, passte alles sofort. Die Liebe zur Musik verbindet die beiden noch heute und zusammen haben sie „Das Hochzeitsquartett“ gegründet, mit dem sie an Hochzeiten oder zu Firmenevents gebucht werden können.

Rund 100 Schüler unterrichten die Sigmunds pro Woche in der eigenen Musikschule. „Die große Entfernung zu Sigmaringen ist aber einfach perfekt“, sagt sie. „Die Schüler aus Sigmaringen würden niemals 40 Minuten Fahrt nach Ebersbach auf sich nehmen und umgekehrt auch nicht. Damit stehen wir absolut nicht in Konkurrenz miteinander.“