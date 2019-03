Ideenbuch wird grafisch umgesetzt

Patrick Fauck ist der zwölfte Gastkünstler für Druckgrafik in den Ateliers im Alten Schlachthof Sigmaringen. Der Druckgrafiker aus Leipzig brachte eigene Ideen mit, ließ sich jedoch auch vom Ort und vom Umfeld inspirieren. Einen Monat lang nutzte Fauck die besonderen Möglichkeiten der technischen Ausstattung und des Werkaufenthalts. Die zweitägige Ausstellung im Atelier 1 (im Hof hinten) beginnt am Freitag, 29. März, um 18.30 Uhr mit einem Werkstattgespräch.

Patrick Fauck ist gebürtiger Saarländer und lebt seit 2006 in Leipzig. Er bezeichnet sich selbst als Druckgraphiker aus Passion. Ab 1992 studierte er an der Fachhochschule für Gestaltung Mannheim, danach Kunstgeschichte und Philosophie in Heidelberg. 2006 zog es ihn jedoch wieder zur „handfesten“ Kunst und er studierte Freie Grafik in Halle, um noch ein weiteres Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig mit einem Diplom abzuschließen. Fauck will es genau wissen und er hat sich entschieden: „Für mich ist das künstlerische Drucken Hauptweg, Laboratorium und großes Experimentierfeld.“

Nach Sigmaringen kam er mit seinem Ideenbuch, das ihn durchs Leben begleitet. Dieses Buch ist seine Gedächtnisstütze, in das er Skizzen oder Gedanken einträgt: „Das Leben generiert die Ideen für meine Druckgrafiken.“ Vorgenommen hatte er sich, seine gesammelten Ideen „abzuarbeiten“. Manchmal, wie auch bei diesem Werkaufenthalt, kommen dann „besondere Sachen“ in die Quere und ans Tageslicht. In Sigmaringen war das die Empfehlung, er möge doch, da gerade wegen Fastnacht die Geschäfte geschlossen sein könnten, etwas zum Essen mitbringen. Daraus entstand eine Druckgraphik mit Discokugel, Luftschlangen, Narrenmütze und Schädel zum Thema Karneval heraus.

Gegebenheiten vor Ort nutzten

Er wollte vor Ort die Gegebenheiten nutzen und hat sich auf die Radierung mit in Salpetersäure geätzten Zinkplatten konzentriert. Eine seiner mitgebrachten Ideen heißt „DJ and Jane“: Die eckige Druckplatte mit einem DJ mit Krawatte und die runde Druckplatte mit einer schlittschuhlaufenden Jane vereinen sich auf einer Druckgrafik: Er spielt die Musik und sie läuft. Wie das ungleiche Paar auf den Betrachter wirkt, werde sich zeigen und liege verständlicherweise nicht mehr in seiner Zuständigkeit.

Für Fauck ist nach dem eigentlichen Drucken, wenn er das Rad der Presse wie ein Seefahrer gedreht hat und dann das Papier von der Platte abzieht, ein „wunderschöner Augenblick“. An der Druckgrafik fasziniert ihn das Manuelle und die unterschiedlichen Materialien und Werkzeuge: „Der Druck ist ja etwas Indirektes und somit ist der Überraschungsmoment, wie das fertige Bild herauskommt, trotz aller Planung, immer wieder aufregend.“

Leider habe er wenig Zeit gehabt, die Stadt als weitere Ideenquelle zu nutzen: „Ich bin froh, dass ich hier arbeiten konnte, es sind Platten entstanden, an die ich nicht gedacht habe, für mich war es ein richtig guter Inspirations- und Arbeitsort“, erklärt Fauck.

Nach einer kurzen Einführung durch Eckhard Froeschlin wird der Künstler am Freitag seine Platten sowie Drucke zeigen und über seine Arbeitsweise sprechen.