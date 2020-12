„Ich habe keinerlei Angst mehr – vor niemandem“

Fünf Jahre ist es her, als etwa eine Million Menschen aus Nahost und Afrika nach Deutschland kamen, ein kleiner Teil von ihnen erreichte Sigmaringen. Kurz darauf fing Theresia Haller an, sich als Ehrenamtliche bei der Flüchtlingshilfe der Caritas zu engagieren. Das war im Januar 2016. Fast fünf Jahre ist sie inzwischen dabei, hat schon eine Krabbelgruppe mit Kleinkindern geleitet, den Nachwuchs während der Sprachkurse betreut und später eine Muttergruppe gegründet, die bis zur Pandemie noch bestanden hat. Außerdem begleitet sie als Patin zwei Familien, eine aus Afghanistan, eine aus Indien. Im Gespräch mit SZ-Redakteurin Mareike Keiper berichtet Haller von Berührungsängsten, Lektionen und dem Umgang mit dem Inbussschlüssel.

Was sind die Herausforderungen in der Flüchtlingsarbeit, gerade im Vergleich zu anderen Ehrenämtern?

Herausfordernd ist, dass man immer sehr schnell reagieren muss. Flüchtlinge lassen Briefe oft erst einmal zu Hause liegen, sodass Fristen ablaufen. Deshalb muss man sehr flexibel sein. Und man muss ein bisschen widerstandsfähig sein. Der Krach durch die vielen Kinder ist manchmal immens. Gleichzeitig bekommt man gerade von den Kindern wahnsinnig viel zurück. Trotzdem sind nicht alle Menschen für diese Art Ehrenamt geeignet.

Was meinen Sie damit?

Es gibt bei der Caritas für alle Aufgaben, aber Familienbegleiter sollten organisiert, bodenständig und in ihren Fähigkeiten breit aufgestellt sein. Manche Flüchtlinge können zum Beispiel nicht einmal einen Inbusschlüssel benutzen und damit Möbel aufbauen, sie werden schief. Bei Handwerklichem brauchen sie also oft Hilfe.

Was hat sich in den fünf Jahren Ihrer Tätigkeit verändert?

Anfangs waren viel mehr Flüchtlinge da und deshalb auch viel mehr Aufgaben. Die Menschen haben sich mittlerweile in ganz Deutschland verteilt, deshalb sind einige Aufgaben weggefallen. Außerdem ist das Ehrenamt einfacher geworden, weil sich die Flüchtlinge inzwischen gut auf Deutsch verständigen können. Die Frauen sind da oft fitter als die meisten Männer und auch beruflich auf einem besseren Weg. Sie sind selbstbewusster geworden.

Warum sind Sie eigentlich ehrenamtlich tätig?

Ich habe 2015 mein Modegeschäft aufgegeben und wollte hinterher irgendetwas tun. Da es mir finanziell und gesundheitlich sehr gut geht, dachte ich, ich muss etwas an die Gesellschaft zurückgeben. Damals war gerade die Flüchtlingskrise und in der Zeitung stand dauernd, dass Helfer gesucht werden. Ich dachte, das könnte mir Spaß machen, also habe ich mit der Caritas ein Treffen im Gelben Haus in Laiz ausgemacht, der früheren Gemeinschaftsunterkunft. Dieses Haus war unheimlich abends, ich bin mit vielen Ängsten aus dem Auto ausgestiegen.

Wovor hatten Sie Angst?

Das war diffus. Ich hatte vorher keine Berührungspunkte mit Flüchtlingen und womöglich hatte ich Angst vor dem Fremden. Inzwischen habe ich keinerlei Angst mehr, vor niemandem. Ich habe viele Menschen kennengelernt und viel über Kulturen und Religionen gelernt.

Das heißt, durch die ehrenamtliche Arbeit wird viel Integrationsarbeit geleistet.

Ja. Ich habe sehr viel Toleranz gelernt – seit ich in der Flüchtlingshilfe bin, habe ich noch nie so viel gewartet. Pünktlichkeit gibt es in den Herkunftsländern der Flüchtlinge nämlich nicht. Außerdem habe ich gelernt, dass es bei ihnen anders aussieht als bei mir daheim. Man akzeptiert das einfach, weil man die Menschen mag.

Haben die Flüchtlinge auch etwas von Ihnen gelernt?

Sie sind lockerer geworden, auch was die Religion angeht. Oder im Umgang mit den Kindern haben sie einiges gelernt, denn die Mütter kennen es nicht, mit ihren Kindern zu spielen oder sich mit ihnen zu beschäftigen. Das hat sich geändert.

Wie hat sich Ihre Arbeit durch die Pandemie verändert?

Ich bin über 60 und gehöre deshalb zur Risikogruppe. Deshalb habe ich meine Kontakte reduziert, auch im Ehrenamt. Wir machen alles telefonisch, teilweise mehrmals täglich. Persönlich wäre manches einfacher, aber ich bin weniger unterwegs. Und ein Vorteil ist auch, dass sie einiges selbst erledigen, ohne Hilfe. Ich unterstütze aus der Ferne.

Wenn Sie zurückdenken: Was haben Sie von dem Start ins Ehrenamt erwartet, was nicht?

Ich habe nie erwartet, dass die Aufgaben so vielschichtig sind und dass ich etwas machen muss, was ich privat nie gerne gemacht habe, zum Beispiel Formulare auszufüllen. Dadurch hatte ich viele Erfolgserlebnisse: Ich habe einiges geschafft, wovon ich vorher dachte, dass ich es nicht hinbekomme. Das tut gut, daran bin ich gewachsen. Außerdem habe ich nicht erwartet, dass die Kinder einen so schnell ins Herz schließen.

Was nehmen Sie für sich mit aus dem Ehrenamt?

Die Welt ist klein geworden, und das ist gut so.