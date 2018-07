HZG sammelt Deckel für den guten Zweck

In dem Rahmen eines Schulprojekts unterstützt das Hohenzollern-Gymnasium die Aktion „500 Deckel für 1 Leben ohne Kinderlähmung“ und sammelt die Plastikdeckel von PET-Flaschen, wovon Polio-Impfungen in Pakistan, Nigeria oder Afghanistan finanziert werden. Bislang wurden 33245 Deckel gesammelt, was 66 Impfungen entspricht, heiß es in einer Pressemitteilung. Die Deckel werden an eine der Sammelstellen übergeben. Im Schulhaus sind Sammelbehälter aufgestellt, in welche Schüler, Lehrer oder Eltern die Deckel hineinwerfen können.

„Polio ist eine lebensgefährliche Erkrankung, welche vor allem Lähmungen hervorruft und in erster Linie Kleinkinder unter fünf Jahren befällt. Die Krankheit existiert momentan nur in wenigen Ländern weltweit, muss jedoch ausgerottet werden, da auch in Europa die Impfungen gegen Polio stark zurück gegangen sind und somit das Risiko einer größeren Ausbreitung besteht. Diese Krankheit kann durch eine einfache Impfung verhindert werden und somit einen lebenslangen Schutz gewähren“, heißt es in der Mitteilung. Die Organisation „Deckel drauf“ hat das Projekt ins Leben gerufen.

Angenommen werden Deckel mit einem Durchmesser von bis zu vier Zentimeter. Durch das Recycling dieser Kunststoffverschlüsse, welche aus hochwertigem und recyclingfähigem Material bestehen, entstehen Stoffe, die weltweit gefragt sind und dann verkauft werden. Der dabei erzielte Gewinn dient dann zur Finanzierung dieser Polio-Impfungen.