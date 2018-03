Hundefaenger arbeitet einen Monat lang in Japan

Rudi Domidian, Sigmaringer Künstler, der unter dem Namen Hundefaenger bekannt ist, hat eine Einladung nach Kobe in Japan erhalten. Hundefaenger gestaltet Objekte mit vorgefundenen Materialien in der freien Natur. Diese „Landart“ genannte Form des künstlerischen Ausdrucks spielt gedanklich mit dem Werden und Vergehen in der Natur, die Kunstwerke werden gestaltet und verschwinden irgendwann wieder. Zurück bleiben in der Regel lediglich Fotografien und die Erinnerung.

Asiaten haben, um es etwas verallgemeinernd zu sagen , einen etwas andern Zugang zur Natur als Europäer. Man denke an japanische Gärten, die Verehrung des Berges Fuji oder den Kirschblütenkult. „Die Asiaten oder Japaner haben ein anderes Gefühl für die gestaltete Landschaft“, sagt Hundefaenger. Man könne das vielleicht durch eine Gegenüberstellung des christlichen und des buddhistisch-shintoistischen Weltbildes vergleichen. Im Christentum gelte es Natur und Welt zu verändern, in Asien werde die Natur als dem Geist gleichwertig betrachtet. „Japan ist ein High-Tech-Land, in dem die Menschen aber auch Naturgottheiten verehren“, sagt Hundefaenger.

Viele Kontakte nach Ostasien

Es gebe in Japan Steingärten und besonders Klostergärten, die ästhetisch fantastisch seien, deren Gestaltungsprinzipien aber schwer zu erklären, im Grunde genommen gar nicht nötig zu erklären seien. Dem fühle er sich mit seiner Kunst verwandt, sagt Hundefaenger. Es gäbe für seine Arbeiten auch keine Erklärungsmodelle und die wolle er auch gar nicht liefern. Die Werke sollten aus sich und einem Spannungsfeld heraus auf den Betrachter wirken, ob sie diesem gefallen, oder nicht. Die Arbeiten seien ja auch Veränderungen unterworfen, sei es durch Menschen, die Witterung, Tiere oder einfach die Zeit, die der Künstler nicht beeinflussen könne. Landart ist auf das Vorgefundene reduziert, das dann gestaltet wird. Es erfordert eine kontemplative Betrachtung.

Insofern ist verständlich, dass der Künstler relativ viele Kontakte nach Ostasien hat. Hundefaengers Kontakte dorthin gehen auf eine koreanische Gruppierung zurück, die Kunst in der Natur als Gegenstand ihrer Arbeit hat. Die hatte Hundefaenger Anfang der 90er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts eingeladen, dort als „Artist in Residence“ (Künstler, die vorübergehend auf Einladung außerhalb ihres Kulturkreises oder Wohnsitzes arbeiten) zu wirken und ihn gebeten, ihnen auch eine Festplatte mit den Fotografien früherer Arbeiten zukommen zu lassen.

Hundefaenger hat in der Landart-Szene einen gewissen Ruf, der ihm weltweite Einladungen eingetragen hat. So war er neben Japan auch schon in Indien oder den USA als Gast tätig. Seine Kontake nach Japan verdankt Hundefaenger dem Philosophie-Professor Kazutoshi Kamio, der zu Heidegger forscht und auch einen Band der Gesamtausgabe ins Japanische übersetzt hat. Allerdings kannte der Künstler den Professor schon lange, bevor er in die Nähe von Meßkirch zog. Vom 1. April bis zum 1. Mai wird Hundefaenger also jetzt wieder in Japan sein und dort arbeiten. Eingeladen wurde er von einer Ateliergemeinschaft ähnlich dem Alten Schlachthof in Sigmaringen. Wohnen kann der Künstler in der Wohnung des Professors in dessen Arbeitszimmer. Der Japanaufenthalt wird dann mit einer Ausstellung von Hundefaengers Arbeiten vor Ort abgeschlossen. „Das ist dort etwas ganz Neues“, sagt der Künstler.

Gegenbesuch möglich

In Kobe wird Hundefaenger auch den Alten Schlachthof vorstellen und vielleicht kommt es ja auch einmal zu einem Gegenbesuch. „Wir Landart-Künstler sind ja auch auf andere Landschaften als die uns bekannten angewiesen“, erklärt Hundefaenger diese Austauschaktivitäten, und schließlich könne man im Ausland auch etwas Geld durch Aufträge und den Verkauf von Fotoserien verdienen.