Hunde zeigen, was in ihnen steckt

Auf der Donaubühne hat am Samstag bei hochsommerlichen Temperaturen ein interessanter Aktionstag rund um den Hund stattgefunden. Zahlreiche Familien mit Kindern und Familienhunden hatten auf den steinernen Rängen Platz genommen und verfolgten gespannt das rege Tun vieler Zwei- und Vierbeiner in der Manege.

Ein abwechslungsreiches Programm hatten die Verantwortlichen der Ortsgruppen Heuberg, Illmensee und Veringenstadt vom Verein für Deutsche Schäferhunde mit der DRK-Rettungshundestaffel Sigmaringen zusammengestellt, ein Programm, das sich im Laufe des Tages dreimal wiederholte und immer wieder neue Besuchergruppen ansprach. Auf der Wiese hinter der Donaubühne konnten sich Hundeliebhaber an zahlreichen Ständen mit nützlichen Informationen zum Thema Hund versorgen. An alles, was Herrchen und Hund erfreut und Vierbeinern gut tut war gedacht, sei es ein neues Halsband, ein flotter Sommerhaarschnitt, exquisite Hundeleckerli oder schmerzlindernde Therapieangebote.

„Jeder Hundeführer sollte eine Hundeschule besuchen“, sagte Fischer mehrmals. Ein Hund, der 15 Kilometer neben seinem Rad fahrenden Herrchen her rennt, sei kein ausgelasteter Hund. Wie positiv sich eine geistige Auslastung auf das Hundeverhalten auswirkt, zeigte sich bei den Vorführungen zur Unterordnung und zu Agility. Labrador River, Border Collie Moon und Mischlingswelpe Fellin bewiesen bei der Absolvierung eines zehnteiligen Hindernisparcours eindrucksvoll, wie ungeheuer lernfähig und -eifrig Hunde sein können, vorausgesetzt man aktiviert ihr geistiges Potential. Bei dem Auftritt von Amy, einem Kraftpaket, wie es der Moderator ankündigte, wich doch eine Besucherin erschrocken zur Seite, als der American Staffordshire Terrier mit Hundeführer Silas die Arena betrat. Bei der Vorführung einer Schutzhundeübung, bei der Amy in voller Aktion dem Hundeführer entgegenpreschte, um sich dann in seinen Fangarm zu verbeißen, sollte gezeigt werden, dass in der Schutzhundeausbildung die Hunde auf das Spielzeug, sprich den Fangarm, scharf gemacht werden und nicht auf den Menschen.

„Die Schutzhundeausbildung konzentriert sich auf den Spieltrieb des Hundes und nicht auf dessen Wehrtrieb“, erläuterte Harald Fischer. Einen erfreulichen Anblick bot die Präsentation der Hundeschule Münz, die mit zehn Hunden aller Rassen und Größen mit ihren Haltern vorführten, was Hunde im „Grundschulalter“ lernen sollten. „Unser Ziel ist es, die Hunde so zu schulen, dass man mit ihnen überall hingehen kann“, erläuterte Daniel Münz aus Pfullendorf. Einen spannenden Einblick in die Arbeit der DRK Rettungshundestaffel Sigmaringen zeigte Staffelleiter Siegfried Bahr mit einem Rettungshundeteam, bestehend aus Rettungshund, Trainer und Helfer. Einen Notfall simulierend spielte das Team zwei unterschiedliche Arten von Einsatzsituationen vor. Bei der Flächensuche sucht der Hund generell nach menschlicher Witterung während er beim Mantrailing auf eine bestimmte Person angesetzt wird.

Angeschirrt mit Decke, Lampe und kleiner Glocke bewegt sich der Hund in der ersten Situation frei, während er bei der zweiten an einer Schleppleine geführt wird. Die Ausbildung eines Rettungshundes ist intensive Arbeit und erfordert viel Zeitaufwand für Mensch und Tier. „Durchschnittlich sind die zwölf ehrenamtlichen Hundeführer zweimal pro Monat im Einsatz“, erzählte Hundeführerin Ursel Meier aus Hohentengen ihren Labradorrüde Gerry tätschelnd.

Auf einer 40 Meter langen Laufstrecke konnten zum Ende eines Vorführungsblocks jeder Hund zeigen, was lauftechnisch in ihm steckte. Angefeuert von Frauchen oder Herrchen rannten Yorkshire Terrier Emma, Schäferhündin Taps, Labrador Maluk und viele weitere kleine und große Hunde was das Zeug hielt.

Am Ende eines prall gefüllten Aktionstages überreichte Organisator Jürgen Henzler aus Jungnau den Hundebesitzern die Siegerpokale und beschloss mit einem zufriedenstellenden Fazit die Veranstaltung.