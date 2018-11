Hotel-Pläne für Sigmaringen: Geschäftsmann aus Costa Rica zeigt Interesse

Der Bahnhof in Ravensburg hat sich in den vergangenen Monaten zu einer neuen Problemecke entwickelt. Bahnkunden und Passanten klagen über teils gewaltbereite Gruppen, eine Alkohol- und Drogenszene, Müll und Vandalismus. Deutsche Bahn, Stadtverwaltung und auch die Polizei bestätigen diese Probleme weitgehend. Die Bahn will mit dem Einsatz von mehr Sicherheitspersonal reagieren.

„Sind wir am Bahnhof Zoo? Ist der Ravensburger Bahnhof ein rechtsfreier Raum, in dem geprügelt, Drogen konsumiert und gedealt werden darf, ohne Konsequenzen?