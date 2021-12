Hospizgruppe tritt der „Charta“ bei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ambulante Hospizgruppe Sigmaringen e.V. ist der „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland“ beigetreten. Damit bekennt sich der Verein dazu, Sterben, Tod und Trauer als Teil des Lebens zu begreifen, dies im gesellschaftlichen Bewusstsein zu verankern und den Menschen ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend, einen gerechten Zugang zu einer würdevollen Begleitung am Lebensende zu ermöglichen. Der Verein ist damit Teil eines Unterstützerkreises von aktuell 2.535 Organisationen und Institutionen sowie 28.627 Einzelpersonen, die durch den Beitritt für die Umsetzung der Charta eintreten.

Diese Charta wurde im Jahre 2010 nach zweijähriger Vorbereitung verabschiedet. Ihre Träger sind bis heute die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, der Deutsche Hospiz- und Palliativverband e.V. und die Bundesärztekammer. Auf Grundlage der in der Charta formulierten fünf Leitsätze haben mehr als 200 Experten und Expertinnen konkrete Handlungsfelder mit Empfehlungen formuliert, die in eine nationale Strategie eingeflossen sind. Dadurch nimmt die Charta Einfluss auf politische Entscheidungen, da die Versorgung und Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen nicht nur individuelle, sondern auch gesellschaftliche, gesundheitspolitische und ökonomische Interessen berührt. Diese Einflussnahme ist in dem 2015 vom Bundestag verabschiedeten Hospiz- und Palliativgesetz deutlich spürbar.

Die Charta bekommt heute durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom Februar des vergangenen Jahres, wonach die geschäftsmäßige Beihilfe zum Suizid rechtlich zulässig ist, eine besondere Bedeutung. Der damit verbundenen Gefahr, dass die Suizidbeihilfe sich als normale Form der Lebensbeendigung etablieren könnte, setzt die Charta das Ziel einer umfassenden Sorgekultur für schwerstkranke und sterbende Menschen entgegen. Sie bietet damit eine Möglichkeit, dass der Verlauf eines Lebens zu einem natürlichen Ende finden kann, ohne einerseits künstlich verlängert oder andererseits in Abhängigkeit von Dritten durch einen assistierten Suizid verkürzt werden kann.

Die Ambulante Hospizgruppe Sigmaringen e.V. setzt mit dem Beitritt auch ein Zeichen für die interne wie öffentliche Diskussion zum Thema assistierter Suizid, dessen gesetzliche Regelung in absehbarer Zeit im neuen Bundestag beschlossen wird.