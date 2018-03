Hospizgruppe sucht neuen Vorsitzenden

Die Hospizgruppe Sigmaringen sucht nach einer neuen Führung. Gertrud Schröder, die 13 Jahre lang die erste Vorsitzende war, hat bei der Jahresversammlung ihr Amt abgegeben. Bis zur nächsten turnusgemäßen Wahl in zwei Jahren wird ihr Stellvertreter Peter Wozniak das Amt kommissarisch übernehmen und mit der Vorstandschaft aktiv nach einer Nachfolge suchen. Eine reguläre Amtsperiode dauert drei Jahre. Zur Jahresversammlung im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde waren viele Mitglieder gekommen. Mit einem lang anhaltenden Applaus verabschiedeten sie ihre langjährige Vorsitzende. Gertrud Schröder dankte für dieses Zeichen der Anerkennung: „Ihr Applaus hat mir gut getan“, sagte sie sichtlich bewegt.

Schröder hat die Hospizgruppe lange Jahre geprägt. Schon vor vier Jahren habe sie angekündigt, das Amt in jüngeren Händen geben zu wollen. Weil es sich hatte niemand finden lassen, wurde sie vor einem Jahr nochmal gewählt, in der Hoffnung, es würde sich eine Nachfolge finden lassen. Dies sei ihr nicht gelungen, bedauerte die Vorsitzende. Sie habe mit mehreren Personen Gespräche geführt, doch am Ende sei keine Zusage zustande gekommen. So habe sie ihren Stellvertreter Peter Wozniak gebeten, das Amt übergangsweise bis zum Ende der regulären Amtsperiode zu übernehmen.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Wahlen“ versuchte Wahlleiter Rainer Schulz-Collet noch Vorschläge für Kandidaten von der Versammlung zu bekommen. Erfahrungsgemäß stellte sich niemand für das Amt zur Verfügung, weswegen sich Peter Wozniak dazu bereit erklärte, das Amt übergangsweise zu übernehmen.

Wozniak erklärte, dass er das Amt nur übergangsweise annehme, weil es besser wäre, wenn der oder die nächste Vorsitzende jünger wäre und das Amt für rund zehn Jahre übernehmen würde. Die Hospizgruppe sei ein sensibles Aufgabengebiet, dazu brauche es ein oder eine Vorsitzende, die vor allem die Kerngruppe gut unterstütze. „Der Druck ist nun da, eine geeignete Persönlichkeit für dieses Amt in den nächsten zwei Jahren zu finden“, erklärte Wozniak.

Mit einer kurzen Rede verabschiedete er die Vorsitzende Gertrud Schröder. Die Hospizgruppe bestehe seit 25 Jahre, 13 davon habe sie geprägt. Der Schwerpunkt ihrer Aufgabe habe sie immer in der Unterstützung der Kerngruppe gesehen. Die Kerngruppe besteht aus den Männern und Frauen, die Sterbende und ihre Familien aktiv begleiten. Gertrud Schröder habe sich aktiv eingebracht, um die Begleiter zu finden, sie systematisch aus- und weiterzubilden. „Du hast persönlich auf die Gruppe und einzelne Mitglieder Einfluss genommen, hast ermuntert, gestützt und wenn nötig korrigiert und du hast nie Zweifel an der Wichtigkeit der Aufgabe aufkommen lassen“, betonte Wozniak und überreichte ein kleines Abschiedsgeschenk.

Vor der Verabschiedung hatte der Vorstand die Berichte vorgelegt. Erste Vorsitzende Gertrud Schröder blickte auf ein gutes Jahr zurück. Die Vernetzung mit den Pflegeeinrichtungen sowie zum Landes- und Bundesverband sei wichtig. Leider sei die Mitgliederwerbungsaktion nur mäßig erfolgreich gewesen: 136 Briefe seien verschickt worden, vier neue Mitglieder konnten gewonnen werden. Derzeit sind in der Kerngruppe 17 Begleiter aktiv. Das sei zu wenig, es sollten rund 20 sein, hatte die erste Vorsitzende der Versammlung erklärt. Elisabeth Goreth koordiniert die Einsätze der Kerngruppe und berichtete, 2017 habe es drei themenorientierte Abende und fünf Supervisionen gegeben. Kassier Wilfried Siber berichtete von einem wirtschaftlich erfolgreichen Jahr. Die Kassenprüfer attestierten Siber eine gute Kassenführung. Nach der Jahresversammlung schloss sich ein kleiner Empfang an.