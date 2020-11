Hospizgruppe gedenkt der Verstorbenen

Mit einer ökumenischen Andacht in der Kreuzkirche hat die Ambulante Hospizgruppe Sigmaringen der Verstorbenen, die im Verlauf dieses Jahres durch den Verein auf ihrem letzten Lebensweg begleitet wurden, gedacht.

Für die Angehörigen und die Hospizbegleiter haben die beiden Krankenhausseelsorgerinnen, Dr. Ulrike Sill und Daniela Segna-Gnant, in einer stimmungsvollen Feier herausgestellt, was der Tod eines nahen Menschen für die Zurückbleibenden bedeutet. „Wenn etwas uns fortgenommen wird, womit wir tief und wunderbar zusammenhängen, so ist viel von uns selber fortgenommen“, habe der Dichter Rainer Maria Rilke festgestellt. Doch durch den Verlust würden die Erinnerungen an die Verstorbenen und das gemeinsam Erlebte viel intensiver und tröstlicher für die Zurückbleibenden.

„Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde“ - mit diesem Psalm des Alten Testaments, Prediger 3,11, hat Ulrike Sill das Nachdenken über die Pole des Lebens und ihre Gegensätzlichkeiten eingeleitet. Leben und Tod, Gelingen und Scheitern, Anfang und Ende. Die ganz Breite des Lebens komme in diesem Psalm zur Sprache. Dabei scheint alles festgelegt zu sein, der Mensch hat keinen Einfluss auf das Geschehen. Aber die Pole stecken auch einen Rahmen ab, in dem sich das Leben bewegt und weisen damit auf die einzige Zeit hin, die der Mensch gestalten kann: das Hier und Jetzt, das Heute. Und dann haben Liebe, Schönheit, Weisheit, Tapferkeit und Güte auch ihre Zeit, im Erleben und in der Erinnerung.

19 Rosen standen für die Verstorbenen, die von der Hospizgruppe im zu Ende gehenden Jahr begleitet wurden. In dieser Zahl zeigt sich auch, wie sehr die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie die Sterbebegleitung einschränkt.