Honigspende für einen guten Zweck

Feierliche Stimmung herrschte am Samstag, den 23. April in der Bingener Sandbühlhalle. Dort fand in diesem Jahr die Generalversammlung des Landesverbandes Württembergischer Imker e.V. statt, den der Bezirksimkerverein Sigmaringen organisieren und austragen durfte.

Ein Höhepunkt im Programm war die Übergabe von Honiggläsern an die Wohnungslosenhilfe Sigmaringen. Die Honigspende ergab sich aus den Resten der Honigprämierung: In deren Rahmen können Imker ihren Honig einschicken, von Prüfern nach festgelegten Kriterien bewerten und sich ein Qualitätssiegel ausstellen lassen. Dabei muss jeder Imker zwei Gläser Honig abschicken: Eine Probe, die im Labor untersucht wird, und eine Gegenprobe, die der Absicherung dient. In den meisten Fällen werden die Gegenproben ungeöffnet zurückgeschickt. Damit auch diese noch eine Verwendung finden, spendet der Landesverband seine Gegenproben regelmäßig an eine soziale Einrichtung. In diesem Jahr hat der Bezirksimkerverein Sigmaringen als Spendenziel das Bruder-Konrad-Haus der Sigmaringer Obdachlosenhilfe ausgesucht.

Dessen Leiter Joachim Freitag nahm die Honigspende entgegen und bedankte sich für das Engagement der Imker. Auch in Zukunft möchte der Bezirksimkerverein Kontakt zu der sozialen Einrichtung halten.