Honda drückt Seat gegen Wand

Beim Spurwechsel von der rechten auf die linke Fahrspur hat am Dienstag gegen 15 Uhr der 34-jährige Fahrer eines Honda auf der Donaubrücke eine 33 Jahre alte Fahrerin eines Seat übersehen, die von Krauchenwies in Richtung Sigmaringen unterwegs war. Dies meldet die Polizei am Mittwochnachmittag. Dabei kollidierte der Honda seitlich mit der Fahrzeugfront des Seat und drückte diesen gegen die Mitteltrennwand aus Beton. An den beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt, um den Seat kümmerte sich ein Abschleppdienst.