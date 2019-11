Handwerker haben den Feueralarm in der Asylbewerberunterkunft an der Zeppelinstraße ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, meldete die Leitstelle am Montag gegen 8 Uhr, dass die Brandmeldeanlage ausgelöst habe, was sich vor Ort bestätigte. Die Ursache war jedoch kein Feuer, sondern feiner „Holznebel“ durch Sägearbeiten einer Schreinerfirma. Der Einsatz konnte somit rasch beendet werden.

