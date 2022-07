Hohenzollerntag in Sigmaringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Hohenzollerntag der drei hohenzollerischen historischen Garden und Wehren im Landesverband bildete den idealen Rahmen für die Auszeichnung von Ehrenrittmeister Christian Baum mit dem Verdienstkreuz in Silber der Sigmaringer Hohenzollern-Kürassiere. Letztere waren heuer Ausrichter des Hohenzollerntags der drei hohenzollerischen Garden und Wehren im Landesverband der Historischen Bürgerwehren und Stadtgarden in Württemberg-Hohenzollern. Dazu gehören neben den Gastgebern die Bürgerwehr Trochtelfingen und die Bürgergarde Hechingen.

Zusammen mit Musikzug und Fanfarenzug rückten die Trochtelfinger Kameraden an, die Hechinger Garde brachte ihre Trachtenträgerinnen und den Nachwuchs mit. Zusätzlich nahm eine Abordnung der Gelben Husaren aus Altshausen als Patenwehr der Hohenzollern-Kürassiere teil.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst und dem Gedenken an die Verstorbenen begann die Veranstaltung am Stadthallenvorplatz. Zum anschließenden Frühschoppen unterhielt der Bürgerwehrmusikzug Trochtelfingen die Gäste. Der Aufmarsch der Formationen am Nachmittag im Schneckengarten bildete den Rahmen für den Appell mit Grußworten von Rittmeister Anton Rädle und Bürgermeister Dr. Marcus Ehm sowie dem Intonieren des Hohenzollern-Lieds und der Nationalhymne. Im Mittelpunkt des Appells stand die Ehrung von Ehrenrittmeister Christian Baum mit dem Verdienstkreuz in Silber der Hohenzollern-Kürassiere. Damit würdigte die Sigmaringer Garde seine Verdienste als Initiator, die am 1. Dezember 1984 zu deren Gründung führten. Zu den Gratulanten gehörte auch Rittmeister Albert Steinhauser von den Gelben Husaren. Er fungiert als Vertreter der Berittenen im Kommando des Landesverbands.

Zum Abschluss des offiziellen Teils bat Rittmeister Rädle das Publikum um eine Spende, die der Tafel des Roten Kreuzes in Sigmaringen zugute kommen soll.

Ein Spaß-Triathlon gehört ebenfalls zum Hohenzollerntag. In drei Disziplinen messen sich acht Mannschaften im Werfen von Hufeisen, Stangen und in Geschicklichkeit mit gefüllten Krügen im Parcourlauf. Den ersten Platz belegte der Musikzug aus Trochtelfingen, den zweiten die dortige Wehr, und den dritten die Sigmaringer Gastgeber. Damit geht der Wanderpokal heuer von Hechingen nach Trochtelfingen.