Hohenzollernschloss bekommt eigenen Eurosouvenirschein.

Das Hohenzollernschloss gibt ab sofort einen eigenen 0-Euro Souvenirschein heraus. Damit reiht es sich in eine Liste vieler Sehenswürdigkeiten und Städte in Europa ein. Neben dem Brandenburger Tor, dem Eiffelturm oder dem Kolosseum in Rom gibt es nun auch in Sigmaringen diesen Schein zu kaufen. Die 0-Euro Scheine stammen ursprünglich aus Frankreich und sind seit 2016 in ganz Europa erhältlich. Der Schein wird auf echtem Banknotenpapier mit typischen Sicherheitsmerkmalen in einer der größten Druckereien für Banknoten in Frankreich gefertigt. Die Grundfarbe ist violett, ähnlich der des 500-Euro-Scheins, von der Größe erreicht der Souvenirschein die des 20-Euro-Scheins. Mittlerweile begeistert das neue Sammelgebiet tausende Sammler. Bereits am Tag der Lieferung erhielten die Mitarbeiter des Schlosses unerwartet Bestellungen für hunderte Scheine von Sammlern aus ganz Europa. Die 1. Auflage der Sigmaringer Scheine beträgt 5000 Stück, und der Preis liegt bei 2 Euro pro Schein. Der Schein ist im Souvenirshop im Hohenzollernschloss erhältlich, kann aber aufgrund der momentanen Schließung auch per Mail zuzüglich Versandkosten erworben werden. Die Bestellungen per Mail an besichtigung@hohenzollern.com. Foto: PR