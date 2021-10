Hohenzollern-Trio überzeugt bei Premiere

Für die Gesellschaft für Kunst und Kultur war es eine große Freude und ein Glücksgriff, drei ehemalige Musikschüler der Stadt Sigmaringen begrüßen zu dürfen. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Schon im Jugendalter musizierten sie miteinander und sind immer wieder gemeinsam aufgetreten. Folgerichtig haben sie vor einem Jahr das Hohenzollern-Trio gegründet und gaben am Sonntag in der Kirche St. Fidelis ein Konzert.

Schon im Einleitungsstück, dem „Kegelstatt-Trio“ von Wolfgang Amadeus Mozart, spürte man die kammermusikalische Vertrautheit und die Musizierfreude der drei Musiker Martina Beck-Stegemann, Bass-Klarinettistin im Bayerischen Staatsorchester München, Florian Stricker, Klavier-Dozent an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und Eva Barsch, Viola-Dozentin an der Kirchenmusikhochschule in Tübingen.

Tänzerisch und hin- und herwogend erfreuten Beck-Stegemann und Stricker die Zuhörer mit den „Dance Preludes von Witold Lutoslawski. Kein Mucks in der Kirche als Eva Barsch aus den Rosenkranz-Sonaten von Heinrich Ignaz Franz Biber die Solobratsche zu einem Gebet und Lobgesang erklingen ließ. Berührende Ausdruckskunst, ein Höhepunkt dieses Abends, heißt es in der Mitteilung.

Die spieltechnisch schwierigen Stücke der „Musica ricercata“ von György Ligeti brachte Stricker virtuos mit ganz persönlicher Färbung und Tempo sehr verständlich zum Ausdruck.

Mit den „ Märchenerzählungen“ von Robert Schumann strömten noch einmal atemberaubend schöne Töne in den Kirchenraum. Dabei zeigte das Trio im feinsinnigen Wechselspiel der Instrumente in den zarten und lebhaften Teilen ihr Einfühlungsvermögen und ihre Virtuosität. Nach langanhaltendem Applaus dankten die Musiker mit einer Zugabe.