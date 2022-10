Hohenzollern-Prinz „Foffi“ wird am Montag in München beerdigt

Prinz Ferfried von Hohenzollern wird am kommenden Montag, 24. Oktober, in seiner Heimatstadt München beerdigt. Wie aus Familienkreisen zu erfahren war, wird der Bruder des früheren Sigmaringer Fürsten Friedrich Wilhelm in München auf dem Nordfriedhof beigesetzt. Dies war der Wunsch des Verstorbenen. Ferfried Prinz von Hohenzollern war am 26. September in einer Münchner Klinik nach einer routinemäßigen Kontrolle überraschend an Herzversagen gestorben.

Rennfahrer mit Jurastudium

Der jüngste Bruder des früheren Sigmaringer Fürsten Friedrich Wilhelm wurde 79 Jahre alt. Nach einem Jurastudium schlug er eine Karriere als Rennfahrer ein und gewann ein 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Im Gegensatz zum Gros seiner Verwandten suchte Prinz Foffi, wie ihn der Boulevard nannte, das Licht der Öffentlichkeit.

Aus den drei Ehen des Hohenzollern-Prinzen gingen vier Kinder hervor. Seine Liaison mit Tatjana Gsell, der Witwe eines unter tragischen Umständen umgekommenen Schönheitschirurgen, verfilmte RTL II in einer vierteiligen Serie.