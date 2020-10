Hohenzollern-Kürassiere spenden für DRK-Tafel

Vor dem Gaggli-Nudelhaus in Ennetach hat der Kommandant der Sigmaringer Hohenzollern-Kürassiere, Rittmeister Anton Rädle, dem Leiter der Tafeln des DRK-Kreisverbands Sigmaringen, Uwe Müller, eine Sachspende in Form von Teigwaren übergeben. Schon seit mehreren Jahren engagieren sich die Sigmaringer Kavalleristen und „Bürger im Bunten Rock“ zusätzlich zu ihren Vereins- und Repräsentationsaufgaben im caritativen Bereich. Finanzielle Hilfen gingen bisher unter anderem an Einrichtungen für Straßenkinder im ostpreußischen Königsberg (heute Kaliningrad/Russland), an die Stiftung „Projekt Omnibus“ der Franziskaner in München, die Unterkünfte für Eltern bereitstellen, deren Kinder in dortigen Kliniken medizinisch behandelt und versorgt werden, an die Stadt Sigmaringen für Spielgeräte im Stadtbereich und an die Reiterjugend des Reitvereins.

Als es bei einer Beiratssitzung darum ging, wer heuer in den Genuss kommen soll, brachte Wachtmeister Roland Ott den Vorschlag einer Sachspende ein. Die Entscheidung fiel auf die Tafeln des DRK-Kreisverbands. Rittmeister Rädle nahm Kontakt mit Uwe Müller auf, um sich nach dem Bedarf zu erkundigen. Teigwaren nannte Müller im Hinblick auf die kalte Jahreszeit und die steigende Zahl an Bedürftigen.