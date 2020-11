„Hohenzollern kann ohne Sigmaringen nicht gedacht werden“

Adolf Vees, der 20 Jahre lang stellvertretender Vorsitzender des Hohenzollerischen Geschichtsvereins war, hat sein fünftes Buch veröffentlicht: Mit „..hinter dem Zwischenraume: Hechingen in Hohenzollern, Geschichte und Gegenwart“ will der Hechinger zeigen, dass das hohenzollerische Identitätsbewusstsein auch nach zahlreichen geografisch-politischen Reformen nicht verloren gegangen ist.

Und vor allem hat sich Vees daran gemacht, ein möglichst umfassendes Bild der stark vom Adel geprägten Raumschaft und ihren politischen Zusammenhängen zu machen, in der bis ins 20. Jahrhundert hinein 80 000 Menschen lebten. „Man findet in den Chroniken viel über Fürstenruhm und -glanz, aber wenig über Not und Tod der Untertanen oder über die Auswirkungen der Industrialisierung und über soziale Fragen“, sagt der Autor. Viele Menschen aus der Region würden heute, nach der baden-württembergischen Verwaltungsreform, die Zusammenhänge nicht mehr kennen. Entscheidendes Moment in der hohenzollerischen Geschichtsschreibung sei die Erbteilung des Grafen Karl I. von Zollern im Jahre 1575 gewesen, der seinen drei Kindern gesondert den Hechinger Stammsitz, seine Lehen in Sigmaringen und Veringen und seinen Landsitz in Haigerloch vermachte.

Laut Vees könne Hohenzollern nicht ohne Sigmaringen gedacht werden. „Hechingen und Sigmaringen haben sich immer als Schwesternstädte betrachtet. Wir hatten früher eine Zeitungssparte ,Nachrichten aus Hohenzollern’, da konnte man in Hechingen lesen, wenn in Mengen ein Unfall passiert war“, so der 1937 in Haigerloch geborene Sohn eines Bildhauers. Aber noch heute deuten zahlreiche „verdeckte“ Zeichen auf die Historie des Zollernlandes hin, seien es Wappen in Wäldern oder Hinweise in Namen, wie bei der Hohenzollerischen Landesbank: Diese wurde 1834 vom Sigmaringer Fürsten gegründet, die heutige Kreissparkasse ist im früheren Sitzungsgebäude des hohenzollerischen Kommunallandtags untergebracht – quasi dem ehemaligen regionalen Landeszentrum der preußischen Staatsverwaltung. Auch der Einfluss des Fürsten sei noch heute noch zu spüren, vor allem in Gestalt eines mächtigen Großgrundbesitzers, aber auch als gefühlter Staatsrepräsentant, „als ob er noch Herrscher wäre – etwa wenn er Jahr für Jahr alle hohenzollerischen Bürgermeister zum Neujahrsempfang einlädt“. Noch heute wage die Mehrheit der Sigmaringer nicht, dem Fürsten zu widersprechen.

Letztendlich ist Vees’ Buch eines, das bei der Identitätsfindung helfen kann. „Wenn man uns fragt, ob wir Schwaben sind, zögern wir kurz und sagen: Ja schon, hohenzollerische Schwaben.“