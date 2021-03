Hohentengen: Ab Samstag wird wieder mit Astrazeneca geimpft

Das Kreisimpfzentrum teilt mit, dass alle Termine für eine Impfung mit Astra Zeneca, die für Samstag und Montag ursprünglich gebucht wurden, stattfinden können. Die Impfwilligen erhalten im Laufe des Freitags deswegen noch eine E-Mail aus dem Kreisimpfzentrum.

Alle Termine mit dem Astrazeneca-Impfstoff, die für Freitag, 19. März, vereinbart waren, werden auf den 9. April verschoben. Die Uhrzeit bleibt gleich. Dies wurde den Impfwilligen bereits per Mail mitgeteilt.

Sozialministerium gab am Donnerstagabend grünes Licht

Das Sozialministerium hatte am Donnerstagabend um 21.30 Uhr mitgeteilt, dass die Impftermine für Freitag bestehen bleiben sollen. Nach Angaben des Kreisimpfzentrums war dies zu spät, um die Betroffenen zu benachrichtigen und die Abläufe anzupassen.

Alle Termine vom 16. März werden am 6. April nachgeholt, die Termine vom 17. März am 7. April und die Termine vom 18. März. am 8. April. Auch hier bleibt die Uhrzeit gleich. Alle Impfwilligen werden darüber ebenso im Laufe des Tages per E-Mail informiert.

