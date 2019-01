Hoftheater: Stadt muss nun kulturelles Nutzungskonzept erarbeiten

Für das Hoftheater soll im Rahmen der Kulturkonzeption der Stadt ein kulturelles Nutzungskonzept erarbeitet werden: Das hat der Gemeinderat auf Antrag des CDU-Stadtrats Markus Lehmann am Mittwoch einstimmig beschlossen. Anfragen aus der Bevölkerung und der kürzlich erschienene Artikel in der „Schwäbischen Zeitung“ legen laut Lehmann nahe, dass ein großes öffentliches Interesse an der Wiederbelebung der denkmalgeschützten Einrichtung bestehe.

Als Kleinkunstbühne, Programmkino und für Führungen sieht der Stadtrat „hohes touristisches und kulturesse Potenzial“ in dem 2015 aus brandschutzgründen geschlossenen Theater, das dem Fürstenhaus gehört. „Man sieht, dass ohne konkretes zeitliches und inhaltliches Ziel von selbst nichts passieren wird, zumal das Fürstenhaus die Renovierung des Hoftheaters nich als oberste Priorität erachtet“, so Lehmann. Mit dem Antrag werde eine „notwendige Grundlage“ dafür gebildet, dass das Fürstenhaus nächste Schritte abwägen könne. Dann könne auch belastbar geprüft werden, welche finanziellen Anforderungen auf welche Seite zukommen würden.

Der Zeitpunkt, das Thema jetzt anzugehen, sei nun ideal: „Wir sind in der Pflicht, die Kulturkonzeption zu erarbeiten. Wir haben dazu externe Expertise eingekauft.“ Zudem trete mit Frank Jost diesen Monat ein kompetenter Fachmann die Stelle als Tourismusleiter an. „Das Hoftheater passt somit perfekt in diese Aufgabenstellung hinein“, sagte Lehmann. Bürgermeister Marcus Ehm merkte an, dass für den 19. Februar ein Termin zur Fortentwicklung der Kulturkonzeption mit der Agentur vereinbart sei. Ehm schätzt die Kosten für die Brandschutzmaßnahmen auf einen hohen sechsstelligen Betrag und gab die eingeschränkte Nutzung des Gebäudes zu bedenken.

Die Kulturkonzeption, die an eine externe Agentur vergeben wurde, soll in diesem Jahr starten und verschiedene Akteure des Kulturlebens wie Vereine, Bürger, Veranstaltungsstätten und Kirchengemeinden miteinbeziehen. Wie berichtet, erhält die Stadt hierfür einen Leader-Zuschuss in Höhe von 10 920 Euro, 30 000 Euro sind im Haushaltsansatz vorgesehen. Weil mit den Ateliers im Alten Schlachthof und der Alten Schule derzeit alternative Veranstaltungsstätten vorhanden seien, hieß es Anfang Januar vonseiten der Stadt, seien die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen bislang zurückgestellt worden.