Hochwasser: Kleinere Bäche sind unberechenbar

Ganz so schlimm wie angenommen sind die Pegel der Flüsse wegen des andauernden Regens und der Schneeschmelze am Donnerstag nicht angestiegen. Gemessen an der Nepomukbrücke in Sigmaringen fiel der Pegel im Laufe des Donnerstags sogar von 72 auf 69 Zentimeter. Die unter der Brücke durchführenden Wege, ein erster Gradmesser für Hochwasser, sind noch nicht überflutet.

Ein Blick auf den Pegel in Beuron sagt für die kommenden Tage einen starken Anstieg voraus. Wie stark das Hochwasser werden wird, ist noch nicht seriös zu vorhersagen. Die Prognose schwankt zwischen einem zweijährigen und 50-jährigen Hochwasser. Erfahrungsgemäß ist es so, dass der Beuroner Pegelstand etwa nach einem halben Tag Sigmaringen erreicht. „Die Donau macht uns die wenigsten Sorgen“, sagt der zuständige Kreisbrandmeister Michael Hack. Kleinere Flüsse und Bäche seien dagegen unberechenbarer. Problematisch könnten Hanglagen werden, die mit viel Schnee bedeckt sind. Wenn es dort regne und sich am Hang ein Wohngebiet befinde, könne es problematisch werden. Deshalb sind die Rettungskräfte in den nächsten Tagen wachsam.