Hochwasser-Katastrophe rückt Alarmierung wieder in den Fokus

Bei der Hauptversammlung der Abteilung Gutenstein der Freiwilligen Feuerwehr Sigmaringen ist für Kommandant Jürgen Bossert und Ortsvorsteher und Feuerwehrmann Günter Gregori unter anderem die Alarmierung ein Thema gewesen. Bossert, der mit einem 22-köpfigen Hochwasserzug aus dem Kreis ins Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz ausrückte, sagte mit Nachdruck: „Die Umstellung auf Sirene in bestimmten Situationen muss so schnell wie möglich geschehen, damit auch von weiter her alarmiert werden kann. Lieber heute als morgen.“

Die Stadt Sigmaringen mit den Ortsteilen stehe bereit, sagte Bossert. Die sogenannte stille Alarmierung sei prinzipiell die richtige, bei Katastrophen brauche man aber eine andere. „Gutenstein verfügt über eine funktionierende Sirene“, sagte Günter Gregori. Die digitalen Bevölkerungsalarmierungen hätten in der Nachbetrachtung bei der Katastrophe nicht gut funktioniert, viele Sirenen seien abgebaut worden.

Abteilungskommandant Werner Kleiner trug Berichte für die Jahre 2019 und 2020 vor. Die Einsatzabteilung besteht aus 35 Feuerwehrleuten: 11 Frauen und 15 Männer. Bei der Jugendfeuerwehr engagieren sich 26 Mädchen und Jungen. Drei Mitglieder der Kinderfeuerwehr und vier Notfallseelsorger gehören ebenfalls der Abteilung an.

Auffallend waren die Einsatzzahlen. Musste die Wehr 2019 nur zu drei Einsätzen ausrücken – zwei technische Hilfeleistungen und ein Einsatz wegen eines Unwetters – so standen dem im Jahr 2020 sogar 20 Alarmierungen gegenüber: neun Unwettereinsätze, sechs Brände außerhalb Gutensteins und vier technische Hilfeleistungen.

Jürgen Bossert sprach von einer verlässlichen Abteilung mit hoher Schlagkraft und guter Führung, einem guten Ausbildungsstand und engagierten Notfallseelsorgern. Er sei begeistert, wie auch die jungen Frauen und Männer zu Werke gingen, sagte der Kommandant. Er bedankte sich bei Abteilungskommandant Werner Kleiner, der auch Obmann für die Truppmann- und Truppführerausbildung der Sigmaringer Wehr ist, und bei der stellvertretenden Abteilungskommandantin Daniela Stroppel, die schon 2012 in Sigmaringen die erste Kinderfeuerwehr im Kreis ins Leben gerufen hatte, das Amt der Stadtjugendfeuerwehrwartin bekleidet und im Landesfeuerwehrverband Fachbereichsleiterin Brandschutzerziehung ist.

Bossert bedankte sich bei Ehrenkommandant Werner Stroppel, der der Altersabteilung angehört, sich um die Fahrzeuge und Gerätschaften kümmert und das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbands ausübt. Mit Blick auf die Flutkatastrophe bedankte sich Günter Gregori für die Bereitschaft, im Schadensfall anderen zu helfen. Schon zu Beginn hatte Notfallseelsorger Bernd Weinmann beim Totengedenken an die Opfer der Flutgebiete erinnert.

Jürgen Bossert nahm noch verschiedene Beförderungen vor. Anna-Lena Ettwein, Celine Ruhnau und Tanja Ruhnau wurden zur Oberfeuerwehrfrau und Jannik Amann, Marcel Holz, Marcel Kronenthaler und Eric Kerzenmacher zum Hauptfeuerwehrmann sowie Patrick Blender zum Löschmeister befördert.