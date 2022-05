Hochschulen machen ihre Angebote sichtbar

Wer sich nebenberuflich weiterbilden möchte, hat nicht nur die Qual der Wahl zwischen schier unendlich vielen Möglichkeiten. Obendrein fehlte es lange auch an einer fachübergreifenden Plattform, auf der sich Interessierte einen umfassenden Überblick über die Angebote der verschiedenen Bildungsträger verschaffen können. Diesem Problem setzt das Wissenschaftsministerium in Baden-Württemberg nun eine Weiterbildungsoffensive entgegen. Das schreibt die Hochschule Albstadt-Sigmaringen in einer Pressemitteilung. Das zu diesem Zweck gestartete Projekt Hochschulweiterbildung@BW hat zum Ziel, die wissenschaftliche Weiterbildung an Hochschulen durch gemeinsames Marketing und entsprechende Netzwerkstrukturen an die Öffentlichkeit zu bringen – auch die Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist beteiligt.

Dreh- und Angelpunkt der Offensive ist die zugehörige Weiterbildungsplattform „südwissen.de“, die schnelle Orientierung bietet. Wer sich weiterbilden möchte, kann dort nach Fachbereichen, Orten sowie Lehr- und Lernformaten filtern und so das richtige Angebot finden. Ein weiteres Augenmerk liegt auf der Vernetzung von Hochschulen mit Unternehmen – sowohl regional als auch in sogenannten Fachclustern. Daher wird das Projekt auch von 25 Regional- und Fachvernetzern gestaltet, die rund 50 Hochschulen des Landes vertreten. Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen gestaltet hier aktiv mit: Eine der Regional- und Fachvernetzungsstellen wurde an deren Institut für Wissenschaftliche Weiterbildung (IWW) eingerichtet; Ansprechpartnerin ist Heidi Brandauer.

„Vielen ist gar nicht bekannt, dass die Hochschule Albstadt-Sigmaringen auch berufsbegleitende Weiterbildung auf akademischem Niveau anbietet, und zwar insbesondere zu den Megatrends Digitale Transformation und Nachhaltigkeit“, sagt sie. Besonders gefragt seien aktuell Weiterbildungsformate, die örtlich und zeitlich flexibel neben dem Beruf studiert werden können. „Dazu zählen zum Beispiel Module aus dem neuen Sustainability-Zertifikatsprogramm der Fakultät Engineering oder Einzelzertifikate aus den Studiengängen Digitale Forensik und Data Science der Fakultät Informatik.“ Heidi Brandauer berät hier kostenlos – angesprochen sind alle an Weiterbildung interessierten Privatpersonen, NGOs im Nachhaltigkeitsbereich sowie Personalentwicklungsabteilungen von Industrieunternehmen aus der Automobil- und Textilbranche.

Die Projektstruktur von „Hochschulweiterbildung@BW“ gliedert sich zum einen in ein regionales Clustering, das der geographischen Aufteilung Baden-Württemberg folgt: Nordbaden, Südbaden, Nord-Württemberg und Süd-Württemberg. Die überregionale Kooperation ist dabei durchaus erwünscht und ergibt sich ohnehin durch aktuell sechs Fachcluster, die eine Vielzahl von Weiterbildungsfeldern und -themen umfassen. Zu den Fachclustern gehören Bildung und Gesellschaft, (Change-) Management, Recht und Steuern, Digitale Transformation, Gesundheit und Soziales, Kunst und Kultur sowie Sustainability (Nachhaltigkeit).