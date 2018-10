Hochschule verabschiedet 387 Absolventen

387 Absolventen der Hochschule Albstadt-Sigmaringen sind am Freitag bei einer Feier in der Sigmaringer Stadthalle verabschiedet worden. Sie alle haben ihr Studium zwischen März und August 2018 erfolgreich abgeschlossen. 282 der Absolventen haben ein Bachelorstudium, 105 ihr Masterstudium beendet. Unter ihnen sind 26 Menschen mit ausländischem Pass aus fünf verschiedenen Nationen.

Ein großer Teil der jungen Akademiker feierte den erfolgreichen Abschluss mit Familienangehörigen und Freunden. Bei der Abendveranstaltung wurde drei Absolventen ein Preis für herausragende Studienleistungen übergeben. Den VDE-Preis des Bezirksvereins Württemberg überreichte Derk Rembold von der Hochschule Albstadt-Sigmaringen an Manuela Nissen (Technische Informatik). Den VDI-Preis des Bodensee-Bezirksvereins nahm Ariane Fischer (Biomedical Sciences) vom stellvertretenden Vorsitzenden des Bezirksvereins, Raimond Gatter, entgegen. Den DAAD-Preis für hervorragende Leistungen ausländischer Studierender überreichte Rektorin Ingeborg Mühldorfer an Abdel Lbary Bokkour aus Marokko (Masterstudiengang Business Analytics).

Ingeborg Mühldorfer gratulierte den Absolventen zum Abschluss ihres Studiums: „Über die Wissensvermittlung hinaus ist es unser Bestreben, unseren Studierenden vor allem fachliche und persönliche Kompetenzen zu vermitteln.“ Dies geschehe, „indem wir sie lehren, immer neugierig zu sein, Fragen zu stellen und zu deren Lösung beizutragen.“

In Zeiten von künstlicher Intelligenz und autonomem Fahren müssten sich Geschäftsmodelle und Wertschöpfungsnetzwerke verändern. „Es wird nicht nur neue Arten von Unternehmen geben, sondern die Lebensverhältnisse der Menschen werden sich stark verändern, vielleicht sogar völlig revolutionieren.“ Die Absolventen, die jetzt in ihr Berufsleben starten, „werden die digitale Revolution aktiv mitgestalten. Sie werden mit Fragen und Aufgaben konfrontiert, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, und die Lösungen dafür selbst erarbeiten.“

Vonseiten der Absolventen hielt Lena Franke die Abschlussrede. Sie verglich das Studium mit einem Berg, an dessen Fuß niemand ahnen konnte, wie leicht oder schwer er zu bewältigen sein würde und wer einem auf dem Weg zum Gipfel so alles begegnet. „Jeder von uns hat diesen Weg anders wahrgenommen“, sagte Franke. „Doch ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass der Weg nie langweilig wurde.“ Die gegenseitige Hilfe und die Zusammenarbeit bei kniffligen Herausforderungen habe jedem einzelnen gezeigt, dass er nicht alleine ist, wenn die Kraft und das Durchhaltevermögen doch einmal ins Wanken geraten. „All das hat uns schließlich immer enger zusammengebracht, sodass wir als Freunde unseren Berg weiter erklimmen wollten.“ Ein großer Dank ging an die Professoren und Mitarbeiter der Hochschule. „Ohne Sie hätten wir diese Reise nie beginnen, geschweige denn zu Ende bringen können“, sagte sie. „Ich würde immer wieder nach Sigmaringen kommen, um meine Reise zu starten.“ Im Anschluss wurden die Absolventen auf die Bühne gerufen. Die Dekane gratulierten ihnen persönlich und überreichten eine kleine Erinnerung an ihre Hochschulzeit.