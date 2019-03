Hochschule startet mit 333 Studienanfängern ins Sommersemester

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen ist am Montag mit 333 Erst- und Neueinschreibern ins Sommersemester 2019 gestartet. 226 von ihnen beginnen ein Bachelor-, 107 ein Masterstudium (vorläufiger Stand zum 15. März). Insgesamt sind an den beiden Hochschulstandorten in Albstadt und Sigmaringen 3294 Studierende immatrikuliert.

Rektorin Dr. Ingeborg Mühldorfer hieß die Studierenden Willkommen und riet ihnen, sich gegenseitig zu unterstützen. „Wenn jemand zum ersten Mal an einer Hochschule ist, lernt er eine komplett neue Welt kennen.“ Der große Unterschied zur Schule sei die Freiheit in Studium, Lehre und Forschung: „Diese gilt nicht nur für die Lehrenden, sondern auch für die Studierenden. Hier macht Ihnen niemand Vorschriften, Sie brauchen daher viel Selbstdisziplin“, sagte Mühldorfer. „Aber Sie haben bei uns auch viel Gestaltungsfreiraum – nutzen Sie ihn!“ Anschließend ging die Rektorin auf den digitalen Wandel ein, der das komplette berufliche und private Leben verändern werde. „Sie werden diejenigen sein, die die Welt in den nächsten 45 Jahren gestalten“, sagte sie. „Wir wollen Sie mit Ihrem Studium an unserer Hochschule dafür fit machen, dies verantwortungsbewusst und zum Wohle der Gesellschaft zu tun.“

Neben dem Rektorat begrüßten die Bürgermeister Marcus Ehm (Sigmaringen) und Klaus Konzelmann (Albstadt) die Studienneulinge und gaben jeweils einen kurzen Überblick über das Leben in den beiden Städten. Ob Kultur, Sport, Freizeit oder Wirtschaft: Sowohl Sigmaringen als auch Albstadt haben in diesen Bereichen viel zu bieten.

Antje Schärer als Vertreterin des Fördervereins, der Sigmaringer Pfarrer Matthias Ströhle als Hochschulseelsorger sowie Vertreter der studentischen Initiativen stellten ihre Angebote vor. Darüber hinaus gab der Masterstudent Fabian Ess Tipps für ein erfolgreiches Studium. „Es ist wichtig, dass Sie ein konkretes Ziel haben“, sagte er. „Außerdem müssen Sie sich aufrichtig für das interessieren, was Sie studieren.“ Wenn beides zusammenkomme, „können und werden Sie es schaffen“.