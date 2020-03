Hochschule plant ein weitgehend digitales Sommersemester

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen wird ab dem 20. April so viele Lehrveranstaltungen wie möglich in digitalen Formaten anbieten. „Derzeit kann niemand eine verbindliche Aussage dazu treffen, ob wir die Hochschule tatsächlich in drei Wochen regulär öffnen können“, sagt Rektorin Dr. Ingeborg Mühldorfer. „Deshalb setzen wir jetzt alles daran, die Durchführung des Sommersemesters für unsere Studierenden sicherzustellen.“ Und auch wenn die Hochschule in knapp drei Wochen wieder öffnen könnte, „wird die Gefahr durch das Virus noch lange nicht gebannt sein“, sagt Ingeborg Mühldorfer. „Mit der Verlagerung eines Großteils der Lehre ins Digitale wollen wir daher nicht nur auf eine längere Schließung der Hochschule vorbereitet sein, sondern auch das Ansteckungsrisiko minimieren.“

Virtuelles Klassenzimmer, Vorlesungsaufzeichnungen, Online-Testate, Lernvideos: Die Vorbereitungen laufen in Abstimmung mit den anderen Hochschulen des Landes und dem Wissenschaftsministerium auf Hochtouren. Am 9. April sollen die Studierenden eine Stundenplanung mit dem digitalen Angebot für ihren jeweiligen Studiengang erhalten. „Das hat das Rektorat am Montag gemeinsam mit den Dekanen der Fakultäten vereinbart“, sagt Prof. Dr. Clemens Möller, Prorektor Lehre. Er organisiert die derzeitige Umstellung federführend und wird dabei von einem Team unterstützt, das die Professorinnen und Professoren bei der Umsetzung digitaler Lehrformate berät und Hilfestellung bietet.

„Glücklicherweise kommt uns nun zugute, dass wir an unserer Hochschule ohnehin längst digitale Maßnahmen etablieren, um die Lehre zu unterstützen“, sagt Clemens Möller. So habe die Hochschule Albstadt-Sigmaringen bereits vor einem Jahr mit gleich vier ihrer innovativen Konzepte auf höchster Ebene überzeugen können und erhält dafür rund 1,2 Millionen Euro aus dem Fonds Erfolgreich Studieren in Baden-Württemberg des Wissenschaftsministeriums.

Den Anspruch, dass alles ab dem ersten Tag reibungslos läuft, hat die Hochschulleitung nicht. „Die Krisensituation ist für uns alle außergewöhnlich“, sagt Ingeborg Mühldorfer. „Es werden Fehler passieren, und wir werden sie aushalten müssen.“ Aber etwas zu unternehmen sei allemal besser als es zu unterlassen: „Es ist eine schwierige Zeit, die mutiges Handeln verlangt.“ Tatsächlich könne diese Ausnahmesituation für die Hochschule auch eine große Chance sein, die bereits beschrittenen Wege im Bereich der Digitalisierung fortzusetzen, Konzepte weiterzuentwickeln, wichtige Erfahrungen zu sammeln und aus diesen zu lernen.