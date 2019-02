Hochschule nimmt an Cybersicherheitsforum teil

Aufgrund ihrer Kompetenz im Bereich IT-Security war die Informatik-Fakultät der Hochschule Albstadt-Sigmaringen kürzlich beim Cybersicherheitsforum von Innenministerium und Landeskriminalamt ein gefragter Partner. Bei der Veranstaltung, die unter dem Motto „Wirtschaft, digital, sicher“ stand, tauschten sich im Stuttgarter Haus der Wirtschaft 350 Teilnehmer aus Wirtschaft, Wissenschaft und von Sicherheitsbehörden über Aspekte von Cyberkriminalität aus. Innenminister Thomas Strobl, gleichzeitig auch Digitalminister, wies in seiner Eröffnungsrede darauf hin, dass Baden-Württemberg mit seinen zahlreichen Hidden Champions besonders hohes Angriffspotenzial biete. „Cyberattacken zerstören das Vertrauen der Menschen in digitale Anwendungen und bedrohen die Existenz unserer Unternehmen“, sagte er. „Die Cybersicherheit ist ganz entscheidend bei der Frage, wie erfolgreich wir beim digitalen Wandel sein werden.“

In den vergangenen zwei Jahren waren laut einer Studie des Branchenverbands Bitkom bereits sieben von zehn Industrieunternehmen Opfer von Sabotage, Datendiebstahl oder Spionage. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beziffert den Schaden für deutsche Unternehmen in den vergangenen beiden Jahren auf mindestens 43 Milliarden Euro – zugleich seien sich aber viele mittelständische Unternehmen der Gefahr durch Cyberangriffe noch nicht bewusst, sagte Thomas Strobl. Sie sollten für dieses Thema sensibilisiert werden.

Passend dazu diskutierten hochrangige Referenten wie Dr. August Hanning, früherer Präsident des Bundesnachrichtendienstes (BND), Dietrich Neumann von Europol, Ralf Michelfelder, Präsident des Landeskriminalamts, sowie Ulrich Dietz, Vorsitzender des Verwaltungsrats von GFT Technologies, mit dem Minister über geeignete Maßnahmen.

In vier Foren stiegen die Teilnehmer anschließend tiefer in spezifische Themen ein. Dazu zählten Cybersicherheit in und für Unternehmen, Cybersicherheit und technologische Umwälzungen, Cybersicherheit für kritische Infrastrukturen sowie Cybersicherheit und Cyberforensik. Es wurden Maßnahmen vorgestellt, mit denen sich Unternehmen vor Cyberattacken auch auf kritische Infrastruktur schützen können. Als Vertreter der Wissenschaft waren Professor Holger Morgenstern, Dekan der Fakultät Informatik an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen, und Prof. Felix Freiling von der Uni Erlangen-Nürnberg in das Programm eingebunden. Holger Morgenstern moderierte das Forum, in dem sich alles um technologische Neuerungen und die Herausforderungen in der Sicherheit dazu drehte: Autonomes Fahren, Smart Home und Industrie 4.0. Felix Freiling referierte gemeinsam mit Moritz Seltmann (Absolvent des Masterstudiengangs Digitale Forensik) über forensische Möglichkeiten vor und nach einem Angriff.