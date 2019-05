- Was macht ein U-Boot auf der Schwäbischen Alb? Wie fühlt sich Virtual Reality an? Welche Aufgaben hat eigentlich ein Manager? Wie werden Medikamente hergestellt, und wie kann man Cyber-Kriminellen im Internet das Handwerk legen? Diese und viele weitere Fragen beantwortet die Hochschule Albstadt-Sigmaringen bei ihrem öffentlichen Campustag am Freitag, 24. Mai.

Bei diesem Tag der offenen Tür stellen Lehrende und Studierende an beiden Hochschulstandorten von 10 bis 17 Uhr ihre vielfältigen Projekte vor, führen durch die Labore und beantworten alle Fragen rund ums Studium. Es stehen zahlreiche Vorträge sowie spannende Vorführungen und Experimente auf dem Programm; außerdem gibt es Informationsstände der verschiedenen Service-Einrichtungen der Hochschule.

„An diesem Tag ist jeder herzlich eingeladen, sich einen Eindruck von der Vielfalt unserer Hochschule zu verschaffen“, sagt Rektorin Dr. Ingeborg Mühldorfer. „Die Besucher können sich über die Studien- und Weiterbildungsangebote der Hochschule informieren und erhalten Einblicke ins Lehr- und Forschungsspektrum.“

Dass es in den Laboren der Hochschule praxisorientiert zugeht, erfahren die Gäste bei den insgesamt mehr als 100 Angeboten und Programmpunkten häufig hautnah. So können sie beispielsweise in Sigmaringen eine eigene Wasserprobe aus ihrem Brunnen oder Gartenteich mitbringen und analysieren lassen oder in einem Workshop testen, wie gut sie sich als Führungskraft machen.

In Albstadt gibt es in der Informatik-Fakultät unter anderem eine Einführung in die App-Entwicklung, während sich die Besucher in der Fakultät Engineering neben vielem anderem eigene Tassenwärmer stricken lassen oder ihre Kraft am Zugkraftmesser in der Maschinenhalle testen können.

Bei zentralen Campusführungen bekommen die Teilnehmer an beiden Standorten einen Überblick über die Räume und Angebote der Hochschule. Sie lernen zentrale Einrichtungen, ausgewählte Labore und viele weitere spannende Orte der Hochschule kennen. An den verschiedenen Stationen erhalten sie interessante Einblicke ins Innere der Hochschule und können Fragen stellen.