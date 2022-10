„Hochschule im Gespräch“ startet mit zwei Vorträgen

Zum Auftakt der öffentlichen Vortragsreihe „Hochschule im Gespräch“ referieren am Dienstag, 25. Oktober, gleich zwei Professorinnen der Fakultät Life Sciences an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Dr.

Christa Schröder spricht laut Pressemitteilung über „Frauen in Forschung und Lehre – schon gewusst?“ Sie stellt wissenschaftliche Entdeckungen von Frauen in der Vergangenheit und Gegenwart anhand ausgewählter Beispiele vor. Außerdem geht sie auf Programme des Landes Baden-Württemberg ein, die zur Realisierung der Chancengleichheit für Frauen in Forschung und Lehre aufgesetzt wurden.

Anschließend referiert Dr. Carola Pickhardt darüber, warum und wie aus ihrer Sicht gendergerecht für MINT-Themen begeistert werden sollte. Sie stellt Projekte zur nachhaltigen Integration von Frauen und Männern in MINT-Berufen vor. Außerdem zeigt sie, wo in Bildungsbiografien Ausschlussprozesse stattfinden können und erläutert Lösungsansätze.

Beginn der Veranstaltung ist um 19.15 Uhr. Sie findet am Campus Sigmaringen in Hörsaal 620 im Hauptgebäude statt. Der Eintritt ist frei, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.