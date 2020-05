Hochschule ernennt Lehrbeauftragte zu Honorarprofessoren

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen hat die Lehrbeauftragten Dr. Reinhard Herzog und Dr. Bernd Widmann aufgrund ihrer besonderen Verdienste um die Hochschule zu Honorarprofessoren ernannt, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Darin heißt es weiter: Die Verleihung einer Honorarprofessur ist selten und daher etwas ganz Besonderes. An der Hochschule Albstadt-Sigmaringen wurden im Laufe ihrer fast 50-jährigen Geschichte zuvor nur drei Lehrbeauftragte zu Honorarprofessoren ernannt. „Lehrbeauftragte sind für uns als Hochschule für angewandte Wissenschaften von unschätzbarem Wert“, wird Rektorin Dr. Ingeborg Mühldorfer in dem Schreiben zitiert. Zwar brächten grundsätzlich alle Lehrenden viel berufliche Kompetenz mit. „Aber unsere Lehrbeauftragten sind noch in der Industrie berufstätig und bringen die täglichen Praxisbeispiele mit in die Lehre ein.“

Dr. Reinhard Herzog aus Tübingen ist Apotheker, Unternehmensberater sowie Autor diverser Fachbücher und -artikel und seit dem Wintersemester 1992/93 mit einer kurzen Unterbrechung als Lehrbeauftragter an der Fakultät Life Sciences tätig. Aktuell lehrt er im Bachelorstudiengang Pharmatechnik. „Die Hochschule ist mir längst zur zweiten Heimat geworden“, sagt er laut der Mitteilung. Der 57-Jährige beschreibt die Ernennung zum Honorarprofessor darin als „eine Art Krönung einer langen Zeit“.

Seit dem Wintersemester 2006/07 ist Dr. Bernd Widmann regelmäßig als Lehrbeauftragter im Themenbereich Recht an der Fakultät Engineering tätig. Zudem ist er Mitglied der Geschäftsleitung bei der LGI Logistics Group International GmbH in Herrenberg. Für ihn ist die Verleihung der Honorarprofessur „nicht nur eine große Ehre, sondern gleichzeitig Anerkennung für eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Wirtschaft“, heißt es in der Pressemitteilung. Die gemeinsam durchgeführten Forschungsprojekte der vergangenen Jahre und die positive Resonanz der Studierenden auf praxisnahe Vorlesungen zeige, dass ein enger Schulterschluss zwischen Hochschulen Referat für Kommunikation und Marketing Hochschule Albstadt-Sigmaringen und Industrie für beide Seiten wertvoll sein könne.

Nach einem aufwändigen Prüfverfahren, das mehrere Instanzen durchläuft, beschließt letztlich der Senat als höchstes akademisches Gremium der Hochschule über die Verleihung einer Honorarprofessur. Dem Rektor der Hochschule obliegt schließlich die Ernennung. Grundsätzlich müssen auch Honorarprofessoren die formalen Einstellungsvoraussetzungen für Professoren gemäß Landeshochschulgesetz erfüllen.

Die Verleihung wird aus aktuellem Anlass verschoben und zu gegebener Zeit nachgeholt.