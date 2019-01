Hochschule erhält 1,2 Millionen Euro vom Land

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen erhält insgesamt mehr als 1,2 Millionen Euro aus dem Fonds Erfolgreich Studieren in Baden-Württemberg des Wissenschaftsministeriums, nachdem sie mit ihren Konzepten bei vier von vier Anträgen überzeugen konnte.

Mit diesem Geld startet die Hochschule ein neues Innovationsprogramm. Ministerin Theresia Bauer gratulierte der Hochschule. „Wir brauchen Lehrformen, die Bezüge zu anderen Fächern und zur Gesellschaft herstellen und dazu anregen, Wissen selbst zu erarbeiten und anzuwenden“, wird sie in einer Pressemitteilung zitiert. Die Zusage vom Land habe nicht nur für die Hochschule, sondern für die ganze Region große Bedeutung, sagt Prof. Dr. Clemens Möller, Prorektor Lehre. „Die Projekte, die bis Ende 2020 laufen, bringen Arbeitsplätze für 15 Mitarbeiter mit sich.“ Letztlich gehe es darum, ein tragfähiges Bildungsprogramm für die Region zu entwickeln. Die Hochschule baut dabei auf ihrer Arbeit auf, die sie beispielsweise im Qualitätspakt Lehre bereits geleistet hat. In den Förderlinien „Studienstart“ und „Eignung und Auswahl“ wurde die Hochschule mit ihren Programmen FlexiStart und Perfect Match berücksichtigt. Die Studenten sollen bei der Auswahl eines für sie geeigneten Studiums unterstützt werden und dieses mit größerer Flexibilität an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Die Förderlinie „Lehr- und Lernlabore“ unterstützt innovative Lehr- und Lernformate sowie forschungs- und projektbezogenes Lernen. Die Hochschule erhielt den Zuschlag für das Programm „Data Science Lab Transfer – Seamless Learning (DSL-TSL)“. Dabei werden gemeinsam mit Unternehmen aus der Region Kompetenzen im Bereich Data Science aufgebaut und in diesem Zuge die Lehr- und Lerninhalte von Studiengängen angepasst sowie neue Bildungsangebote entwickelt. Weiter soll es im Zuge der Förderlinie „Ankunft und Studienerfolg“ darum gehen, die Integration von Geflüchteten als Herausforderung in der Region anzunehmen und ihnen die Möglichkeit eines Studiums anzubieten.