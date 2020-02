Hochschule baut Expertenpool auf

Im Zuge des Grow-Projektes (Go your own way) baut die Hochschule Albstadt-Sigmaringen einen Expertenpool auf. Studenten der Hochschule, aber auch Gründungsinteressierte aus der Region, finden dort in unterschiedlichen Bereichen wie Technik, Life Sciences, Informatik und Wirtschaft den Ansprechpartner, der zu ihnen passt. Auf der Internetseite des Projektes werden alle Persönlichkeiten jeweils mit Erfahrung, Branchenschwerpunkt und Expertise dargestellt.

Die bisherige Erfahrung an der Hochschule zeigt, dass Gründertum viel mit persönlichem Austausch zu tun hat. „Natürlich können sich Interessenten jederzeit an uns wenden“, sagt der Projektverantwortliche Prof. Dr. Lutz Sommer. „Aber es gibt sicher Themen, bei denen externe Experten mit Branchen- und Managementerfahrung besser helfen können.“

Neben vielen bereits umgesetzten Maßnahmen ist der Expertenpool ein weiterer Baustein der Gründeraktivitäten an der Hochschule. Auf der Liste namhafter Ansprechpartner stehen neben Unternehmern, Gründern und Vorständen auch zahlreiche Professoren und Mitarbeiter der Hochschule selbst. Der Expertenpool ergänzt damit das in der Region vorhandene Start-up-Ökosystem, in dem sich beispielsweise der VDI, die Technologiewerkstatt Albstadt, der Innocamp in Sigmaringen und die Industrie- und Handelskammern engagieren.

Darüber hinaus sind auch weitere Unternehmen und Organisationen explizit aufgerufen, sich als Experten für junge Gründer zu positionieren. „Gerade dieser niederschwellige Erstkontakt eröffnet ganz neue Möglichkeiten“, sagt Sommer. „Sie reichen von der Mitarbeitergewinnung über das Beteiligungsmanagement bis zur projektbasierten Ausgründung von neuen Geschäftsmodellen und dienen damit auf jeden Fall dem gegenseitigen Austausch.“