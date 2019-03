Hochschulbibliothek lebt digitale Zukunft

Wer erfolgreich studieren möchte, kommt an der Bibliothek nicht vorbei – davon ist Susanne Fuchs überzeugt. Sie leitet die Bibliothek der Hochschule Albstadt-Sigmaringen seit vielen Jahren und hat deren Übergang vom analogen ins digitale Zeitalter nicht nur von Anfang an mitbekommen, sondern auch aktiv gestaltet.

Bereits heute hat die Einrichtung nahezu ebenso viele E-Books wie Printmedien im Bestand, 2017 waren es rund 50 000. Und es werden stetig mehr. Für Susanne Fuchs im Vergleich zu früher eine enorme Verbesserung: „Alle Studenten können zu jeder Tages- und Nachtzeit auf die Literatur zugreifen“, sagt sie. Der Klick auf den Download-Button genügt, und das Buch wandert auf den privaten Rechner. Dank moderner Lizenzvereinbarungen darf es dort für den privaten Gebrauch auch ohne zeitliche Befristung bleiben. Die Zeiten, in denen sämtliche Exemplare eines wichtigen Standardwerks ausgeliehen waren und so mancher Student womöglich in die Röhre schaute, sind passé. Allerdings verändern sich die Menschen nicht ganz so rasant wie die Möglichkeiten, die das digitale Zeitalter mit sich bringt. „Wer die Schwelle zu uns überschreitet, will meistens tatsächlich Printbücher“, sagt Susanne Fuchs. Für das Bibliotheksteam ist das eine Gratwanderung: „Natürlich müssen wir den Wünschen und Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden. Doch wer als Bibliothek schnell, leistungsfähig und aktuell sein will, für den ist das gedruckte Buch ein Auslaufmodell.“

Sie und ihre insgesamt sechs Kolleginnen, die sich auf die beiden Bibliotheksstandorte in Sigmaringen und Albstadt verteilen, sind allesamt begeistert von den Möglichkeiten, die eine moderne Bibliothek heute bietet. „Wir haben über eine Einkaufsgemeinschaft mit anderen Hochschulen und Universitäten allein 22 000 elektronische Zeitschriftenabos im Bestand“, sagt Susanne Fuchs.

Ein Service, der so vor 15 Jahren noch überhaupt nicht denkbar gewesen wäre. Diese Entwicklung verändert die Bibliothek auch optisch. So wurden beispielsweise im vergangenen Jahr 5392 Bücher aussortiert, aber „nur“ 959 Neuzugänge ins Regal geräumt – der digitale Wandel schafft Platz. „Meine Vision ist, dass in der Bibliothek lauter schöne, einladende Möbel stehen“, sagt Susanne Fuchs. „Jeder Nutzer hat oder bekommt ein Tablet, und trotzdem ist es eine Bibliothek.“

Um mit den Entwicklungen Schritt zu halten und um zu sehen, wie es andere machen, arbeiten die Bibliotheksmitarbeiterinnen in Gremien mit, machen Fortbildungen und beteiligen sich am Erasmus-Mitarbeiteraustausch. „Etliche Kolleginnen waren schon im Ausland“, sagt Susanne Fuchs. „Das weitet den Blick und ist eine große Bereicherung.“ Sie ist froh darüber, dass die Hochschule als Arbeitgeber das ermöglicht. „Wir sind ein Teil der Hochschule und leben das positiv. Damit hängt auch die gute Stimmung in unserem Team zusammen.“

Susanne Fuchs arbeitet seit 29 Jahren in der Bibliothek, derzeit verteilen sich insgesamt sieben Mitarbeiterinnen auf 4,25 Stellen. Die Fluktuation ist gleich null. „Die gab es seit 1990 nur, wenn jemand in Rente gegangen ist.“