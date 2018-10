Hochdeutsch sprechen: „Des koa i it“

Was ist eigentlich die richtige deutsche Sprache, die Sprache, die für eine geglückte Integration unabdingbar ist? Darüber streiten nicht nur die Gelehrten. Welchen Problemen sehen sich Migranten gegenüber, die in einer stark vom Dialekt geprägten Region ihre ersten Kontakte mit der deutschen Sprache haben? In der Regel können sie sich mit dem erlernten Hochdeutsch auch in Dialektregionen gut verständlich machen, aber das passive Verständnis von Dialekt wird manchmal schwierig.

Ein syrischer Familienvater hat einen Deutschkurs besucht und mit der Leistungsstufe B 2, das ist ein selbstständiger Sprachgebrauch im gehobenen Niveau, abgeschlossen. Der Mann hat auch in einem Betrieb im Kreis Arbeit gefunden und versteht sich mit seinen Kollegen gut, besonders mit denen aus Kasachstan und der Türkei, die sich mit ihm auf Hochdeutsch verständigen. Auch mit den anderen kommt er gut aus, aber da gibt es ein Problem. Da sagt der schwäbische Kollege: „Do hane isch ebbes he“ und stößt damit auf einen verständnislosen Blick des Syrers. „Du musst mit mir Hochdeutsch reden, sonst versteh’ ich dich nicht“, sagt er. „Des koa i it“ kommt als Antwort. „Dann musst du Hochdeutsch lernen wie ich“, erhält er zur Antwort und alle Kollegen lachen.

Die Anekdote ist nicht erfunden, Barbara Rottmann aus Jungnau, Familienbegleiterin der Caritas, betreut diese syrische Familie und hat sie erzählt. Sie stößt immer wieder auf das Problem, dass die Flüchtlinge sich deutsche Sprache aneignen und dann beim Besuch von Ämtern oder Ärzten Probleme mit Mundartsprechern haben. Deshalb werden sie auch von Helfern auf solchen Gängen begleitet. Der Syrer ist eigentlich von Haus aus Lehrer, unter anderem für Sport. Er hat aber davon Abstand genommen, in seinem eigentlichen Beruf zu arbeiten, weil er befürchtet, mit schwäbisch sprechenden Kindern Verständigungsprobleme zu bekommen und das könnte fatal enden. So ist er nun Arbeiter und damit zufrieden, sagt er, weil er erhobenen Kopfes durch die Stadt gehen kann und niemandem auf der Tasche liegt.

Kinder haben es da leichter, aber Rottmann hat früher auch im Gelben Haus in Laiz gearbeitet und da gab es auch sprachliche Konflikte. „Die meinen das nicht bös’, aber da stoßen halt unterschiedliche Sprachfähigkeiten aufeinander.“ Prinzipiell bleiben Asylbewerber ja auch in der Anschlussunterbringung in der selben Region. Insofern könnten sie sich langsam auch Elemente lokaler Dialekte aneignen, meint der Sprecher des Regierungspräsidiums, Dieter Abel.

Grundlagen des Dialekts

Einzelne Regionen sind dazu übergegangen, Migranten und Flüchtlingen tatsächlich die Grundlagen des Dialekts beizubringen. Dafür gibt es Übersichtstafeln mit Titel wie „I lern Schwäbisch“ oder „I lern Boarisch“. Die wurden im vergangenen Jahr vom Integrationsbeauftragten der bayerischen Staatsregierung, Martin Neumeyer (CSU), vorgestellt. „Sprache und Mundarten sind der beste Brückenbauer zwischen Menschen“, sagt Neumeyer.

Norbert Stauß von der Migrationsberatung der Caritas vermittelt für Migranten Sprachkurse. „Wir vermitteln diese Kurse vor allem an Europäer aus dem EU-Ausland, Arbeitsmigranten, vor allem aus Rumänien, Bulgarien, Italien oder Spanien“, sagt Stauß. Natürlich besuchen auch zahlreiche Türken Deutschkurse, aber die finden in der Regel ja ein Umfeld vor, in dem ihre Heimatsprache gesprochen wird. Hier ist dann der deutsche Spracherwerb oftmals unzulänglich.

Die Caritas hat Kontakt zu speziellen Einrichtungen, die Migranten die deutsche Sprache vermitteln. Asylbewerber erhalten zunächst einmal keinen Sprachunterricht durch diese Einrichtungen, sondern nur durch ehrenamtliche Helfer. „Erst wenn sie anerkannte Flüchtlinge sind, können sie als Intergrationsmaßnahme sechs Monate Unterricht erhalten. Der Unterricht wird in Hochdeutsch oder auf der Basis von Englisch erteilt“, sagt Stauß. Dabei ergibt sich oft das Problem, dass man verschiedene Nationalitäten unter einen Hut bringen muss. Der Spracherwerb findet auf verschiedenen Leveln statt. Der normale Abschluss ist der Level B 1. Nach dem Europäischen Referenzrahmen (CEF) entspricht B 1 auf der Stufe selbstständiger Sprachverwendung dem Mittelmaß.

Aber selbst bei einem gelungenen Spracherwerb bleibt der Dialekt für Flüchtlinge, Migranten und fremdsprachige Ausländer eine Hürde, die oftmals schwer zu überwinden ist. Das erfährt man als von Geburt an Deutsch sprechender Mensch zum Beispiel beim Kontakt mit Schwyzerdütsch sprechenden Menschen.