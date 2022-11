Hinter jedem Türchen steckt Musik

Nachdem der virtuelle musikalische Adventskalender der Städtischen Musikschule Sigmaringen im vergangenen Jahr bei Schülerinnen, Schülern und der Zuhörerschaft großen Anklang gefunden hat, können sich alle Interessierten auch dieses Jahr auf eine Neuauflage freuen, teilt die Schule mit. Ab Donnerstag, 1. Dezember, können sie online täglich ein neues Fenster öffnen.

Die Idee eines digitalen Adventskalenders entstand während der Corona-Pandemie, als öffentliche Veranstaltungen und Vorspiele aufgrund entsprechender Verordnungen für die Musikschulen im Land nicht möglich waren. Für Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrkräfte der Städtischen Musikschule seien die Aufnahmen zum Adventskalender im vergangenen Jahr ein wichtiges Ziel in ungewissen Zeiten gewesen, heißt es. Obwohl gut ein halbes Jahr nach dem Auslaufen der letzten Corona-Verordnung der Musikschulalltag wieder ohne weitere Einschränkung durchgeführt werden kann, hat sich das gesamte Kollegium aufrund der positiven Erfahrung für eine Neuauflage des Adventskalenders entschieden.

Denn aus pädagogischer Sicht sei er ein voller Erfolg – nicht nur wegen des gesteigerten Übungspensums. Denn die Kinder und Jugendlichen seien voller Vorfreude, hinter welchem Türchen sich ihr Beitrag denn nun letztendlich versteckt. Für das Projekt haben zwölf Lehrkräfte mit rund 50 Schülerinnen und Schülern über zehn Tage lang Videos in der Aula der „Alten Schule“ aufgenommen.

Der musikalische Adventskalender ist der Startschuss in eine von Konzerten und Vorspielen gespickte Adventszeit. Am Mittwoch, 7. Dezember, findet ab 19 Uhr erstmalig das „Adventskonzert der Ensembles“ statt, bei dem zahlreiche Gruppierungen in der festlich dekorierten Aula der „Alten Schule“ weihnachtliches und „unweihnachtliches“ zu Gehör bringen. In der darauffolgenden Woche präsentieren Schülerinnen und Schüler am Donnerstag, 15. Dezember, ab 18.30 Uhr beim traditionellen Adventskonzert ihr Erlerntes. Beginn ist um 18.30 Uhr ebenfalls in der Aula der „Alten Schule“.