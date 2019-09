Hils setzt gelebte Realität in Szene

Die Gesellschaft für Kunst und Kultur hat den Fotografen Claudio Hils eingeladen, seine Ausstellung „Neuland: 1989 - 1999“ in der städtischen Galerie „Alte Schule“ zu zeigen. 30 Jahre nach dem Mauerfall zeugen seine Bilder von einer hellsichtigen Aktualität. In einem Zeitraum von zehn Jahren fotografierte er das nicht vorhersehbare Ereignis und wie die Menschen in den beiden unterschiedlich sozialisierten Teilen Deutschlands damit umgegangen sind. Die Besucher können schauen, staunen und seine Blickwinkel einnehmen. Es gibt viel zu entdecken. Am Sonntag, 15. September, um 11 Uhr, wird die Ausstellung eröffnet.

Claudio Hils hat visuelle Kommunikation studiert und gibt sein Wissen seit 20 Jahren auch als Dozent an verschiedenen Hochschulen weiter. Für ihn ist es nach wie vor wichtig, eigene Bilder im Außen zu finden. Seine erste Arbeit in einer Reihe von fotografischen Langzeitdokumentationen legte ihm die Geschichte vor die Füße: Noch während seines Studiums an der GHS/Universität Essen, Fachbereich Kommunikationsdesign mit Schwerpunkt Bildjournalistik, wurde die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland geöffnet.

Damit hätte der Student aus Mengen nicht gerechnet, aber er reiste vor allem deshalb nach Berlin, weil die Medienbilder nicht passten. Ihm schien alles „zu laut, zu optimistisch, zu einfach, zu plakativ“. Hils fand, da war zu viel Euphorie, zu viel Naivität, zu viele Versprechungen aus dem Westen. Ihm war schnell klar, dass zwei unterschiedliche „Systeme“ nicht so einfach zusammenfinden können. Ein wenig mehr analytische Distanz hätte er sich als Mensch gewünscht. Als Fotokünstler nahm er sich die Zeit und den Abstand, das Geschehen zu beleuchten.

In immer neuen Kompositionen fing er den Blick auf die jeweils andere Seite ein. Sein Kamerablick ist im Wesentlichen der des Westens im Osten. Da ist 1989 der West-Polizist und die junge Ost-Frau in Jeansjacke mit einem Infoblatt. Beide scheinen von der Situation der Begegnung an der offenen Grenze auf dem Potsdamer Platz überfordert. Oder die Verteilung von Bananen am gleichen Platz. Die Abgabe kostenloser Südfrüchte durch die Firma Mercedes schaffte bei Hils Unbehagen, dennoch spürte er, dass dies weit mehr aussagt, als in diesem Augenblick verstanden werden kann. Oder der russische Soldat 1994, der am Tag des Abzugs der russischen Truppen in Ostberlin stolz und stoisch in seiner Paradeuniform still steht, obwohl er nichts mehr aufhalten kann und die Teilnehmer der Feierlichkeit ihn fast umrennen. Hils gelangen auch Fotos, die dann wieder große Zeitschriften als symbolisch erkannt haben: Bundeskanzler Kohl spricht beim Wahlkampf 1990 zu einer dunklen Menschenmenge, die ihm mit Deutschlandfahnen zujubelt. Kohl und seine Begleiter sind raffiniert ausgeleuchtet und erscheinen wie Retter in der Not.

Dieser „kulturwissenschaftliche Blick“, der manchmal wie ein Schnappschuss wirkt, ist bei Claudio Hils oft das Ergebnis langen Wartens auf den „richtigen Augenblick“, von dem er weiß, dass er sich genau an diesem Ort ereignen wird. Er leuchtete bei Tageslicht künstlich mit einem starken Blitzgerät bestimmte Bildelemente aus, um diese hierdurch formal zu überhöhen. Es entstehen bühnenbildhaft wirkende Bilder.

Hintergründige Lichtbilder

Viele seiner „Lichtbilder“ sind hintergründig, verlangen genaues Hinschauen und reflektieren ganz eigen die Geschehnisse. Gerne fotografiert er auch Wahlversprechen oder Slogans, dann taucht schon mal „Heimat“ als „Haimat“ auf. Trotzdem sind seine Bilder auf Augenhöhe mit den abgelichteten Menschen. Konsum ist keine Lösung, aber möglicherweise ein Symptom für die Suche nach Neuorientierung. Das Nichtgelingen war und ist Teil der Realität, gerade bei diesem Thema.

Trotzdem hält Claudio Hils in seiner Einladungskarte fest: „Noch immer gibt es Unterschiede und Ungleichheiten zwischen den alten und neuen Bundesländern. Der Prozess des Zusammenwachsens darf aber prinzipiell als geglückt angesehen werden.“ Sowohl für junge Erwachsene, die diesen Prozess nicht von Anfang an kennen, als auch für Menschen, die das „Unmögliche“ erlebt haben oder für ganz Junge, die verstehen wollen, warum viele zwischen West und Ost immer noch eine unsichtbare Mauer sehen, ist ein Gang durch die Ausstellung mit mehr als 60 Bildern überaus lohnend.