Hilfsorganisation Mariphil setzt auf die Hilfe von Eingeborenen

Seit knapp drei Jahren pflanzt der Verein Mariphil auf den Philippinen schnell wachsende Falcata-Bäume, damit sich das Kinderdorf Mariphil auf lange Sicht unabhängiger von externen Spenden finanzieren kann. Von dem Baumpflanz-Projekt könnten künftig auch indigene Völker profitieren: Der Verein Mariphil plant nämlich eine Kooperation mit dem Stamm der Ata/Manobo einzugehen. Wie es zu der zufälligen Kooperation kam, und für Herausforderungen es zu bewältigen gilt, erklärt Martin Riester, Vorsitzender von Mariphil, im Gespräch mit Redakteurin Anna-Lena Janisch.

Herr Riester, die Falcata-Bäume sollen auf lange Sicht eine Einkommensquelle für das Kinderdorf darstellen und dafür sorgen, dass sich die sozialen Projekte dort allein tragen können. Wie läuft es denn mit dem Anbau?

Sehr gut – nach einem kleinen Rückschlag: Wir wollten ursprünglich auch Kaffee und Bananen anpflanzen, aber das hat aufgrund der Beschaffenheit des Bodens und des Parasitenbefalls nicht geklappt, wie geplant. Nun halten wir uns an die Falcata-Bäume, die am schnellsten wachsenden Bäume der Welt. So ein Baum ist nach acht bis zehn Jahren ausgewachsen. Wir wollen einen Nutzwald generieren und das Holz verkaufen.

Was geschieht mit dem Holz, wenn es denn mal geerntet werden kann?

Auf der Insel Mindanao, der zweitgrößten Insel der Philippinen, gibt es mehrere Abnehmer und Fabriken. Das Holz ist sehr weich und schnell erntereif. Daraus können Sperrholzplatten, Papier oder günstige Holzartikel hergestellt werden. Holz ist auf den Philippinen knapp, zum einen weil die Kolonialherren alles abgeholzt haben, zum anderen weil dort noch viel mit Holz gekocht wird. Wir haben im Hinterland elf Hektar Land gekauft, auf dem 12 500 Bäume wachsen sollen. Doch das Gebiet gehört eigentlich dem indigenen Volk der Ata/Manobo. 37 000 Menschen dieses Volkes leben auf Mindanao, etwa 1700 davon auf in der Region des von uns gekaufen Landes.

Wie kann es sein, dass Land, das an Mariphil verkauft wird, eigentlich jemand anderem gehört?

Das wurde über die Ata/Manobo hinweg beschlossen, das Volk wird von der philippinischen Bevölkerung diskriminiert und hat einen ähnlichen Status wie die Sinti und Roma in Europa. Um die Weihnachtszeit ziehen sie in die Städte, musizieren dort und sammeln Spenden und betteln, das wird von der Bevölkerung gerade so geduldet. Wir wollten aber natürlich dem Volk nicht ihr Land wegnehmen und den Neokolonialismus fortsetzen, was ganz und gar nicht im Sinne unseres Hilfsprojekts wäre, zumal das Volk selbst Hilfe benötigt.

Wie konnten Sie das Problem mit den Eingeborenen lösen?

Wir haben mit ihnen Kontakt aufgenommen – der Stamm hat sogar im Bürgermeisteramt sein eigenes Büro, von wo aus die Interessen der indigenen Völker in der philippinischen Politik abgebildet werden sollen – und haben Vorgespräche für eine geplante Vereinbarung getroffen, die besagt, dass wir ihr Land bewirtschaften dürfen. Eine Gesetzesänderung befähigt die Eingeborenen seit kurzem, ihr Land vermarkten zu können. Einen solchen Vertrag wollen wir mit den Ata/Manobo bald unterzeichnen. Das Land, für das wir uns interessieren, bleibt also im Besitz des Volkes, wird aber von Mariphil bewirtschaftet. Unser Ziel ist es, ein faires Abkommen zu treffen und den Eingeborenen anzubieten, uns dort beim Bewirtschaften des Areals zu helfen. Es sollen also als Nebeneffekt ein paar Arbeitsplätze für die indigene Bevölkerung entstehen.

Von dem Gewinn durch den Holzverkauf soll sich das Kinderdorf irgendwann selbst tragen können. Werden durch die neuen Arbeitsplätze Kosten entstehen, die die Einnahmen minimieren?

Die Arbeitsplätze beeinträchtigen den Gewinn nicht, es handelt sich um eine Symbiose: Die Ata/Manobo sollen zu richtigen Geschäftspartnern werden. Bis zu zehn Prozent des Holzes soll beim Stamm bleiben, damit wir auch kein Abhängigkeitsverhältnis schaffen, sondern, sondern das Volk selbstständig wirtschaften kann.

Waren die Ata/Manobo nicht skeptisch gegenüber dem Vorhaben der weisen Europäer, die gerne ihr Land haben würden?

Zunächst schon, aber ein 18-jähriger Junge, der bei uns im Kinderdorf aufwuchs, ist der Sohn eines Stammesführers und kennt die Sprache. Wir haben ihn zu Verhandlungen mitgenommen und er konnte mit Stolz geschwellter Brust schildern, wofür wir stehen. Zu einem Treffen im Stammeshaus, das schon recht verfallen war, haben wir den Ata/Manobo als Geschenk und vertrauensbildende Maßnahme neues Baumaterial mitgebracht, damit sie ihre Bambushütte reparieren können.

Wie sieht nun der nächste Schritt aus?

Bislang gibt es zum bereits bestehenden Land noch ein mündliches Angebot vom Stamm. Dies könnte in einen Art Pachtvertrag für die nächsten 25 Jahre münden. Bei der diesjährigen Aktion Reissack, bei der für 40 Euro Spende 40 Kilo Reis fürs Weihnachtsfest finanziert werden können, soll auch das Volk der Ata/Manobo profitieren, da Reis auch für dies Völker die Lebensgrundlage bildet.