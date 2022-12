Hilfe für die Menschen in der Ostukraine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der letzte Schultag an der Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen stand unter einem besonderen Ereignis. In einer beispiellosen von der SMV (Schülermitverantwortung) organisierten Spendensammlung unter Kolleg*innen und Schüler*innen hat die Schülerschaft sowie das Kollegium der Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen warme Kleidung, Decken, Hygieneartikel und haltbare Lebensmittel für die vom russischen Angriffskrieg betroffenen Menschen in der Ostukraine gesammelt. Lehrerin Katharina Burger und die Klasse VABO, in der aus der Ukraine geflüchtete Schülerinnen und Schüler schwerpunktmäßig Deutschkenntnisse erwerben, haben die Pakete noch auf ukrainischer Sprache beschriftet, sodass die Empfänger der Spenden die Hilfsgüter leichter zuordnen können. Die Idee zur Unterstützung der von Steffen Scherer, Metallbauer aus Bisingen, privat initiierten Aktion kam von Seiten der Klassensprecher der Abschlussklasse der zweijährigen Berufsfachschule Wirtschaft (2BFW) Anna Metzger und Ben Truhöl. Am 20. Dezember nun besuchte Steffen Scherer die Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen, verlud die Hilfspakete unter tatkräftiger Unterstützung seitens einiger Schüler der Jahrgangstufe eins des Wirtschaftsgymnasiums und berichtete, woher seine Idee zur Unterstützung der Menschen in der Ostukraine kam sowie von der schwierigen Lage vor Ort. Eine Videodokumentation ist auf dem Instagram-Kanal der LES zu finden.

Steffen Scherer bedankte sich für die Unterstützung und die SMV der Ludwig-Erhard-Schule verabredete eine weitere Spendenaktion in den noch folgenden Wintermonaten.