Ein Kursangebot der Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes richtet sich an Eltern in Trennungs- und Scheidungssituationen. „Nur wer sein Kind im Blick behält, kann wissen, was es braucht“ – unter diesem Motto steht die erste Einheit des Kursangebots „Kinder im Blick“, das seit 2016 bereits viermal an der Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes angeboten wurde.

Trennung und Scheidung ist für alle Beteiligten mit vielen Umbrüchen und Neuerungen verbunden. Kinder leiden darunter, dass die Eltern nicht mehr zusammen sind, und wünschen sich die (heile) Familie zurück, heißt es in der Kursbeschreibung. Umso wichtiger sei es daher, dass die Kinder wissen, dass ihre Eltern kein Paar mehr sind, aber Eltern bleiben und für sie da sind. Um Eltern in Trennung und Scheidung zu unterstützen und die Kinder nicht aus den Augen zu verlieren, wurde der Kurs vom Familiennotruf in München zusammen mit der Fakultät für Psychologie und Pädagogik in München entwickelt. Er basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und beinhaltet etliche praktische Einheiten und Alltagsbeispiele.

Das Training besteht aus sechs Einheiten zu unterschiedlichen Themen, wobei jeweils theoretischer Input und praktische Anwendung abgewechselt werden. Einen weiteren Schwerpunkt stellt die Kommunikation mit dem anderen Elternteil dar. Den dritten Schwerpunkt bildet die Selbstfürsorge der Eltern. Dabei werden Strategien zur Stressregulation und eigene Gefühle betrachtet. Der sechsteilige Kurs startet am Montag, 7. Mai, um 17.30 Uhr in der Erziehungsberatungsstelle, Fidelisstraße 1, in Sigmaringen. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Eltern nehmen an zwei getrennten Kursen teil. Der zweite Kurs startet voraussichtlich im Herbst 2018.