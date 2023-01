Hilfe bei Führerscheinentzug wegen Alkohol- oder Drogenkonsums

Im Februar und März findet im Verkehrsberatungszentrum der Suchtberatungsstelle Sigmaringen wieder ein Führerscheinseminar statt. Das Seminar richtet sich an die Personen, denen wegen Alkohols oder Drogen der Führerschein entzogen wurde und die für eine Wiedererteilung des Führerscheins ein positives MPU-Gutachten (Medizinisch-Psychologische Untersuchung) vorlegen müssen.

Das Seminar bereitet einerseits auf die Fragestellungen vor, die für die MPU von Bedeutung sind, bietet andererseits für jeden Teilnehmer auch die Chance, über den eigenen Suchtmittel-konsum in der Vergangenheit nachzudenken, sich eigener Gefährdungsmomente bewusst zu werden und damit die erforderlichen Veränderungen im eigenen Leben in Angriff nehmen zu können.

Das Seminar findet an fünf Freitagnachmittagen vom 3. Februar bis 10. März jeweils von 14 bis 17 Uhr im Verkehrsberatungszentrum der Suchtberatungsstelle, Karlstraße 29, in Sigmaringen statt. Zum Kurs gehören außerdem drei Einzelgespräche vor, in der Mitte und zum Abschluss des Seminars.