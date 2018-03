Hilde Mattheis wirbt in Sigmaringen für ein Nein zur „GroKo“

Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis hat sich in Sigmaringen deutlich gegen eine Wiederauflage der Großen Koalition (GroKo) ausgesprochen. Bei der Kreis-SPD warb sie dafür, beim anstehenden Basisentscheid der Parteimitglieder gegen eine erneute Koalition mit der CDU abzustimmen. Michael Femmer, der Vorsitzende der Kreis-SPD, sprach sich hingegen für ein Ja zur GroKo aus, „wenn auch mit Bauchschmerzen“. Und so war die Zerrissenheit der Befürworter und der Gegner auch bei den Genossen im Kreis zu spüren. „Wir machen es uns nicht leicht, weil es nicht leicht ist“, sagte Femmer. „Es gilt, Vertrauen zurückzugewinnen.“

Hilde Mattheis dagegen erklärte, dass sie selbst eine glühende Verfechterin von „Nicht-GroKo“ sei, denn aus ihrer Erfahrung der vergangenen Legislaturperiode wisse sie, dass die Realität der großen Koalition nicht zufriedenstellend sei. Das Wahlergebnis im September 2017 habe das deutlich gezeigt, als die SPD das katastrophale Ergebnis von 20,5 Prozent eingefahren habe. In ihrer einstündigen Ansprache an die Mitglieder warb die Abgeordnete, die seit 2002 für den Wahlkreis Ulm im Bundestag sitzt, intensiv dafür, nicht für die Große Koalition zu stimmen. An mehreren Beispielen (Solidarrente, Mütterrente, Koalitionsrecht, Bürgerversicherung, Erbschaftssteuer, Spitzensteuersatz) der vergangenen vier Jahre GroKo führte sie aus, weshalb der Koalitionsvertrag mit den vielen Spiegelstrichen auch in Zukunft nicht funktionieren werde.

Mit einer erneuten Großen Koalition überlasse die SPD zudem die Oppositionsführerschaft der AfD, was nicht angehen könne. Sie plädiere für ein neues Angebot, für die strukturelle Erneuerung mit transparentem Verfahren. Sie könne sich eine Minderheitsregierung gut vorstellen, bekannte die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion.

Unter den Mitgliedern herrschte keine breite Zustimmung zu einem Nein zur GroKo. Mit Sätzen wie „Warum ist die SPD denn überhaupt in die Verhandlungen gegangen?“ oder „In der Opposition kann ich nur kritisieren“ bis hin zur Forderung, dass die komplette Führungsspitze der Partei ausgetauscht werden sollte, machten die Anwesenden ihrem Unmut Luft. Lob für die Abgeordnete gab es trotzdem: „Du hast dich in all den Jahren nicht gedreht und immer deinen Standpunkt vertreten.“

Wolfgang Schreiber vom Gammertinger Ortsverband erklärte, dass sich sein Ortsverein pro GroKo aussprechen werde. „Aus Vernunft, um ein Chaos abzuwenden.“ Kritik in Richtung Presse gab es von Femmer: „Die SPD wird immer wie eine Sau durchs Dorf getrieben.“ Im weiteren kontroversen Meinungsaustausch kristallisierte sich keine klare Richtung der Mitglieder heraus. Manche hielten sich mit einer Aussage bedeckt.