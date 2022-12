Hier gibt’s Christbäume direkt vom Erzeuger

In der Woche vor dem dritten Advent beginnen Christbaum-Züchter im Raum Sigmaringen mit dem Verkauf. Wer auf Regionalität setzt und seinen Baum direkt an der Kultur oder von einem örtlichen Erzeuger abholen möchte, für den gibt es einige Möglichkeiten. Wir geben einen Überblick – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Wolfgang Fischer

verkauft auch in diesem Jahr wieder seine Christbäume auf der Plantage in Zielfingen, nämlich an der alten Straße zwischen Zielfingen und Krauchenwies gegenüber der Kiesgrube Valet u. Ott. Alle, die einen Baum kaufen möchten, können am 9. und 10. Dezember sowie am 16. und 17. Dezember zwischen 10 und 16 Uhr auf die Plantage kommen. Angeboten werden sowohl bereits geschlagene Bäume als auch Bäume, die sich die Familien selbst auf der Plantage aussuchen können, so Fischer, der aus Inneringen kommt und die Plantage vor einigen Jahren übernommen hat.

Die ausgesuchten Bäume können die Familien mit einer Handsäge dann selbst sägen oder vom Personal fällen lassen. „Die Preise werden bei mir in diesem Jahr gleich bleiben, wie im vergangenen Jahr. Ich muss diesen Trend nicht mitmachen“, sagt Fischer. Der Preis beläuft sich bei ihm auf 17 Euro für den laufenden Meter. „Allerdings ist mir aufgefallen, dass letztes Jahr die meisten erhöht haben und dieses Jahr nur sehr wenige“, sagt er. „Ich finde, die Menschen müssen gerade eh schon genug bezahlen, dann soll der Baum zumindest nicht teurer werden“, so Fischer.

Stefan Henselmann

hat seine Plantage am Fahrradweg zwischen Laiz und Inzigkofen. Seine Kunden reservieren sich ihre Bäume schon vor dem eigentlichen Verkauf, indem sie einen Zettel am Wunschbaum befestigen. Für so manchen Christbaumkäufer hat sich das zu einem Ritual entwickelt: Spaziergang im Dezember-Grau nach Inzigkofen, Christbaum aussuchen und beschriften und danach zurück in die gute, warme Stube.

Für einen Christbaum in der Größe zwischen 1,70 und 2,10 verlangt Henselmann 35 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Grenze für einen 35 Euro-Baum noch bei 2,20 Meter. Der eigentliche Verkauf bei Stefan Henselmann beginnt am Samstag, 10. Dezember, zwischen 10 und 13 Uhr. Weitere Termine: Samstag, 17. Dezember, zwischen 10 und 16 Uhr und Freitag, 23. Dezember, zwischen 13.30 und 16 Uhr.

In Inzigkofen in der Nähe seines Hofs befindet sich eine weitere Plantage, aus der Henselmann am Freitag, 16. Dezember, und am Donnerstag, 22. Dezember, jeweils zwischen 13.30 und 16 Uhr verkauft. Da die Inzigkofer Plantage gut abgeerntet sei, gibt es hier eine weniger große Auswahl. „Ich pflanze immer gleich nach“, sagt Stefan Henselmann, „aber bis ein Baum nachgewachsen ist, dauert es zwischen sechs und elf Jahren.“

Der Christbaumverkauf der städtischen Forstabteilung

findet am Freitag, 16. Dezember, von 13.30 bis 16 Uhr in der Christbaumkultur zwischen Krankenhaus und Bahnhof Hanfertal statt. Kunden können sich vor Ort in der Christbaumkultur ihren Baum selbst aussuchen und auf Wunsch auch selber „schlagen“ (bitte Säge mitbringen). Die Preise betragen je nach Höhe zwischen 20 und 25 Euro für Blaufichten sowie zwischen 22 und 30 Euro für Edeltannen.

Der Sigmaringer Malerbetrieb Mihatsch

handelt ebenfalls mit Christbäumen. Die Bäume wachsen in Bitz, dem Heimatort von Kerstin Mihatsch. „Sie stammen alle aus den Kulturen meines Vaters.“ Ihr Vater betreibt die Aufzucht von Christbäumen als Hobby. Im Gegensatz zu industriell gezüchteten Bäume sind die Thomann-Weihnachtsbäume frisch geschlagen. Diesen Donnerstag wird eine weitere Lieferung erwartet. „Wir verkaufen so lange, bis die Bäume weg sind“, sagt Kerstin Mihatsch.

Die Bäume gibt’s bei der Firma Mihatsch, im Gewerbegebiet Wachtelhau, an der Maximilian-Haller-Straße 10. Interessenten können direkt vorbeikommen oder sie rufen unter der Nummer 07571/729980 vorher an.

Die Sigmaringer Serviceclubs

von Round Table, Ladies‘ Circle, Old Tablers und Tangent Club verkaufen am Samstag, 10. Dezember, auf dem Karlsplatz in Sigmaringen Christbäume. Ab 8 Uhr kann sich jeder sein persönliches Exemplar sichern. Die zum Verkauf stehenden Bäume stammen aus dem Betrieb der Familie Benz aus Schaiblishausen bei Ehingen. Auf der dortigen Weihnachtsbaumplantage baut die Familie schon seit mehreren Jahren regionale und unbehandelte Nadelbäume an.

Gegen einen kleinen Aufpreis wird der Baum sogar nach Hause geliefert. Die Erlöse gehen in diesem Jahr an Projekte der OWB in Sigmaringen. Neu ist dieses Jahr auch der Verkauf von Punsch und Waffeln, der von Ladies Circle Sigmaringen organisiert wird.