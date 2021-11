Hier bekommen Sie noch eine Impfung gegen Corona im Kreis Sigmaringen

Die Mobilen Impfteams der Oberschwabenklinik (OSK) Ravensburg und des DRK Biberach kommen in den Kreis Sigmaringen. Angesichts der steigenden Corona-Zahlen bieten wir Ihnen einen Überblick über die nächsten Termine.

Das Impfteam der Oberschwabenklinik kommt am Mittwoch, 17. November, nach Gammertingen. Impfwillige kommen ohne Termin zwischen 8 und 13 Uhr in der Alten Turnhalle beim Gymnasium in der Kiverlinstraße 6 dran. Am Donnerstag, 18. November, kommt das mobile Impfteam der OSK nach Sigmaringen. Die Impfungen finden zwischen 14 und 19 Uhr in der Stadthalle, Georg-Zimmerer-Str. 4, statt.

Stadtverwaltung organisiert Termine für Dezember

Weitere Impftermine hat die Stadtverwaltung Sigmaringen mit dem mobilen Impfteam des DRK Biberach organisiert. Dieses macht am Donnerstag, 9. Dezember, sowie am Montag, 20. Dezember, jeweils von 9 bis 19 Uhr in der Stadthalle Sigmaringen Halt. Aufgrund der zuletzt wieder gestiegenen Nachfrage bietet die Stadtverwaltung Sigmaringen eine vorherige Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 07571/106-116 an. Kurzfristig Entschlossene können laut Stadtverwaltung auch ohne Termin vorbeikommen, sollten jedoch mit längeren Wartezeiten rechnen.

Bei allen Terminen werden Impfungen mit dem „Einmal-Impfstoff“ von Johnson & Johnson sowie Erst-, Zweit- und Drittimpfungen mit den mRNA-Impfstoffen von BioNTech und Moderna angeboten. Impfberechtigt sind alle Personen ab 12 Jahren gemäß den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, eine ärztliche Beratung findet vor Ort statt. Impfwillige benötigen einen gültigen Personalausweis, die Versichertenkarte und, wenn vorhanden, ihren Impfpass und Allergiepass. Personen vor Vollendung des 16. Lebensjahres können nur in Begleitung und mit Einverständnis eines Erziehungsberechtigten geimpft werden.