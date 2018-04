HGV gibt Sigmaringer Flohmarkt an Förderverein ab

Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) gibt den Sigmaringer Flohmarkt ab, künftig übernimmt die Organisation ein frisch gegründeter Förderverein. Die Großveranstaltung, die der Stadt im vergangenen Jahr mit mehr als 200 Ständen weit über 20 000 Besucher aus nah und fern bescherte, wurde traditionell von den Vorstandsmitgliedern des HGV durchgeführt. Mittlerweile habe aber das notwendige Knowhow, eine Grundvoraussetzung zum Gelingen einer Veranstaltung dieser Größenordnung, den HGV mit seinen vielfältigen Aufgaben schlichtweg überfordert, argumentierte HGV Vorstandsmitglied Rolf Thiebach. Mit der Abkopplung des Flohmarktes vom HGV und der Gründung eines Flohmarkt Fördervereines verbindet Erwin Riegger auch die Hoffnung junge Menschen zu gewinnen, die sich für dieses nur einmal jährlich stattfindende Großereignis einbringen wollen.

Bestens vorbereitet legte anschließend Versammlungsleiter Roland Hauser den Anwesenden den Satzungsentwurf zur Gründung des Fördervereins „Freunde und Förderer des HGV – die Stadtinitiative“ vor. Zweck des Vereins ist die materielle und organisatorische Förderung und Unterstützung des HGVs, insbesondere den traditionsgemäß einmal jährlich stattfindenden Sigmaringer Flohmarkt organisatorisch vorzubereiten und durchzuführen. Die Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. Der Vorstand besteht aus zwei gleichberechtigten Vorsitzenden plus einem beratenden Mitglied aus dem Vorstand des HGV und wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Über die Höhe und die Fälligkeit vom Mitgliedsbeiträgen bestimmt der Vorstand zu gegebener Zeit. Mit der Unterschrift unter den Satzungsentwurf bestätigten die Interessierten ihre Anwesenheit bei der Vereinsgründung.

In der darauffolgenden Vorstandswahl wurden Erwin Riegger (Vorsitzender), Ralf Schilling (stellvertretender Vorsitzender) und Sigmar Rauser (Kassierer) einstimmig gewählt. Mit einem Dank an Roland Hauser für seine fundierte Vorarbeit und dem Hinweis auf eine in Kürze erfolgende Mitgliederversammlung beendete Erwin Riegger die Sitzung.