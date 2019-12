HGV führt wieder Weihnachtslose ein

Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) möchte mit seinen Weihnachtslosen den Handel vor Weihnachten in Sigmaringen beleben. Der HGV hat Aktion nach einer Pause wieder eingeführt. „Die Kunden in der Stadt haben in den letzten Jahren immer wieder nach den Losen gefragt“, sagt Christine Lehmann vom HGV.

17 Händler aus allen Branchen unterstützen die Aktion. Auch Stefanie Kling-Greisle (im Bild) von der Buchhandlung Rabe verteilt Weihnachtslose an ihre Kunden. Zu gewinnen gibt es als Hauptpreis ein Dinner im Bootshaus am 31. Januar und HGV-Gutscheine im Wert von bis zu 100 €. Die Lose erhalten Kunden ab einem Einkaufswert von zehn Euro in den Geschäften. Die Ziehung findet am Dienstag, 7. Januar, statt.