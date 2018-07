Herrmann setzt zum Karrieresprung an

Der Vorsitzende des Vorstands der Hohenzollerischen Landesbank Kreissparkasse , Dr. Joachim Herrmann, wird neuer Verbandsgeschäftsführer des Sparkassenverbands Baden-Württemberg. Die rund 160 Mitglieder der Verbandsversammlung wählten den 53-jährigen mit breiter Mehrheit.

Dr. Herrmann wird sein Amt im Laufe des Jahres 2010 antreten, wenn seine Stelle in Sigmaringen nachbesetzt ist. Die Wahl war notwendig geworden, da der bisherige Verbandsgeschäftsführer Tilmann Hesselbarth (51) neuer Vorstandsvorsitzender der LBS Baden-Württemberg wird.

Dr. Joachim Herrmann wurde 1956 in Schwäbisch Hall geboren. Nach einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Genossenschaftlichen Zentralbank in Stuttgart und einem Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Tübingen war Herrmann zunächst wissenschaftlicher Assistent an der Juristischen Fakultät der Uni Tübingen. Im Juli 1987 folgte seine Promotion an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät.

Vom Herbst 1987 bis zum März 1999 arbeitete Dr. Herrmann in verschiedenen Funktionen bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen: Er begann zunächst als Leiter des Vorstandssekretariats. Schritt für Schritt erweiterte er seinen Zuständigkeitsbereich bis er schließlich als stellvertretendes Mitglied mit eigenem Geschäftsbereich in den Vorstand berufen wurde.

Seit März 1999 ist Dr. Herrmann Vorstandsvorsitzender der Hohenzollerischen Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen. Er ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Söhne. Sparkassenpräsident Peter Schneider gratulierte nach der Wahl: „Mit Dr. Joachim Herrmann hat die Verbandsversammlung heute einen ausgewiesenen Sparkassenfachmann und erfolgreichen Vorstandsvorsitzenden in die Leitung des Sparkassenverbands berufen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.“

Der Verbandsgeschäftsführer ist der hauptamtliche Vertreter des Sparkassenpräsidenten. Ihm obliegt die Führung des Verbands in Fragen von Markt und Betrieb, Aus- und Weiterbildung innerhalb der Sparkassen-Organisation, Controlling und Informationstechnologie. Wie der Präsident vertritt auch der Verbandsgeschäftsführer die baden-württembergischen Sparkassen in zahlreichen Gremien innerhalb und außerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe.